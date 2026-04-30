Vía Mosquera–La Mesa reabre con restricciones y riesgo de cierres por lluvias

Fue habilitado el paso en la vía que conecta Mosquera con La Mesa, uno de los corredores más transitados de Cundinamarca, justo en la antesala del puente festivo. No obstante, las autoridades insistieron en que la reapertura se da bajo condiciones especiales y con riesgos latentes, por lo que piden a los viajeros extremar la precaución y, si es posible, optar por rutas alternas. El anuncio lo hizo el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, quien confirmó que, tras 72 horas ininterrumpidas de trabajo fue removido el 100% del material lodoso que bloqueaba la carretera en al menos ocho puntos críticos. En total, se evacuaron más de 2.000 metros cúbicos de lodo y escombros con el apoyo de 34 máquinas, lo que permitió restablecer la movilidad en este importante eje vial.

Desde las 8:00 a.m. del 30 de abril, el corredor quedó habilitado con tránsito en ambos sentidos, aunque con varias restricciones. Entre los kilómetros 95 y 74 hay reducción de carriles, pasando de dos a uno en algunos tramos, además de controles estrictos de velocidad. La Policía de Carreteras mantiene presencia permanente con puestos de control para regular el flujo vehicular y prevenir incidentes. Lea aquí: Alerta por lluvias en Cundinamarca: al menos 10 municipios afectados y cientos de familias en emergencia Debido a la alta demanda por la operación éxodo, desde las 4:00 p.m. se implementará un reversible continuo entre la glorieta de Toreros, en Mosquera, y el municipio de Apulo. Asimismo, se restringió el paso de vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas, con el fin de mejorar la movilidad y disminuir riesgos en las zonas más afectadas.

Tenga en cuenta: aún no terminan de arreglar la vía

Pese a la reapertura, los trabajos no han concluido. En el kilómetro 96, en el sector Chantilly, continúan las labores para controlar un represamiento de lodo que en ocasiones ha llegado a desbordarse sobre la vía. Allí operan retroexcavadoras de brazo largo, equipos tipo vactor y decenas de volquetas, con el objetivo de evitar nuevas emergencias.

Las autoridades advirtieron que, si se presentan lluvias intensas, existe la posibilidad de cierres temporales, ya que el material acumulado podría volver a invadir la carretera. En ese caso, se recomienda utilizar la Troncal del Tequendama como ruta alterna. Finalmente, el gobernador reiteró el llamado a la prudencia: si el viaje no es urgente, lo mejor es evitar este corredor, especialmente durante el fin de semana festivo, cuando se espera una alta afluencia de vehículos hacia destinos turísticos del departamento. Continúe leyendo: Drenan la represa improvisada que tiene amenazadas a cinco veredas de Yolombó, Antioquia Bloque de preguntas y respuestas: