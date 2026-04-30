Vía Mosquera–La Mesa reabre con restricciones y riesgo de cierres por lluvias

Fue habilitado el paso en la vía que conecta Mosquera con La Mesa, uno de los corredores más transitados de Cundinamarca, justo en la antesala del puente festivo.
No obstante, las autoridades insistieron en que la reapertura se da bajo condiciones especiales y con riesgos latentes, por lo que piden a los viajeros extremar la precaución y, si es posible, optar por rutas alternas.
El anuncio lo hizo el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, quien confirmó que, tras 72 horas ininterrumpidas de trabajo fue removido el 100% del material lodoso que bloqueaba la carretera en al menos ocho puntos críticos.
En total, se evacuaron más de 2.000 metros cúbicos de lodo y escombros con el apoyo de 34 máquinas, lo que permitió restablecer la movilidad en este importante eje vial.