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¿Fin de la guerra? Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se firmará el 19 de junio

La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza; Trump anunció también la apertura del estrecho de Ormuz.

  • El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado lo que ha denominado un Acuerdo de Paz que incluye un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano. Foto: AFP y Getty
    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado lo que ha denominado un Acuerdo de Paz que incluye un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano. Foto: AFP y Getty
  • Trump en su red Truth Social. Foto: Captura de pantalla
    Trump en su red Truth Social. Foto: Captura de pantalla
Europa Press
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado lo que ha denominado un Acuerdo de Paz que incluye un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano.

“Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, ha explicado Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, ha apuntado Sharif, que ha aprovechado para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán “por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto”.

Puede leer: ¿Cuenta regresiva para el fin de la guerra? Acuerdo entre Irán y EE. UU. podría concretarse en 24 horas

“También queremos poner en valor a nuestros hermanos en la mediación”, ha señalado Sharif, que se refiere así a Qatar “por su apoyo para lograr este acuerdo”, a Arabia Saudí por su “liderazgo visionario” y a Turquía “por sus inmensas contribuciones”.

“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, escribió en X el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediador clave en la guerra de Oriente Medio.

Ahora los mediadores propiciarán una serie de reuniones que se celebrarán esta misma semana. “Estos contactos de pre implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, ha explicado.

Trump dice que acuerdo con Irán “ya está completo” y abre el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo este domingo 14 de junio que un acuerdo de paz con Irán “ya está completo”, además anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, dijo.

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Trump en su red Truth Social. Foto: Captura de pantalla
Trump en su red Truth Social. Foto: Captura de pantalla

*Redacción con información de EuropaPress y AFP

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