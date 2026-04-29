Drenan la represa improvisada que tiene amenazadas a cinco veredas de Yolombó, Antioquia

Hace poco más de 15 años en el municipio de Yolombó, Nordeste antioqueño, el dueño de un predio ubicado en el sector de Puente Pavas construyó una represa, punto en el que coinciden otros cuatro afluentes pequeños.

Si bien hasta hoy día dicha decisión no había repercutido en la comunidad, el pasado lunes 27 de abril la alcaldía de este municipio emitió una alerta sobre una posible filtración en la estructura de la construcción, debido a las fuertes lluvias que no cesan en Antioquia y han ocasionado varias emergencias en la localidad, tanto así, que se tuvo que declarar calamidad pública para atender inundaciones y deslizamientos que tienen afectados a más de 3.000 habitantes.

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En diálogo con este diario, Jesús Amador Pérez, alcalde de Yolombó, confirmó que esta obra representaba un riesgo por lo menos para cinco veredas, y que producto de los desbordamientos a raíz de las precipitaciones de las últimas semanas, las familias que viven en la zona ribereña le habían manifestado su preocupación porque, en cualquier momento, la represa podría colapsar y ocasionar una tragedia.

Fue por ello que el mandatario se reunió con el dueño del predio y llegaron a un acuerdo: drenar controladamente el agua de la represa, con el único fin de prevenir emergencias en ese y otros sectores aledaños.

“El señor estaba por fuera y apenas ayer que llegó a Yolombó se puso a disposición de nuestra petición. Me firmó un acuerdo en el que quedó consignado que el agua se iba a drenar. A la zona se llevó maquinaria amarilla y se hizo un desagüe en uno de los costados para que vaya filtrando todo el líquido acumulado hasta que el terreno quede completamente seco”, precisó Pérez.