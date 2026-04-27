Alerta por lluvias en Cundinamarca: al menos 10 municipios afectados y cientos de familias en emergencia

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey habló de 17 puntos críticos ocasionados por lluvias torrenciales en el departamento desde finales de la semana pasada. La información la dio a conocer a través de la red social X (antes Twitter). Las lluvias han generado deslizamientos, inundaciones y el cierre total de vías principales. Entre los sectores municipios han aparecido Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Tobia, Útica, Villeta, Villagómez y Yacopí, según informó el capitán Álvaro Eduardo Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca. Lea también: Alcaldía ordenó demoler 15 viviendas en El Porvenir de Itagüí ¿Por qué?

¿Qué dice el IDEAM?

En la tarde de este domingo 26 de abril, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó lluvias “entre moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, al occidente de Cundinamarca”. Entre las recomendaciones dadas estuvo la “especial atención ante posibles incrementos en los niveles del río Negro y sus aportantes, a la altura de los municipios mencionados por el delegado de los Bomberos. “Para el departamento de Cundinamarca esperamos que continúen las precipitaciones; hasta el 28 o 29 (de abril) serían como las más fuertes. Después de esa fecha, hacia el 30 o iniciando mayo esperamos una pequeña reducción de estas”, dijo un vocero del IDEAM a CityTv. Complementó diciendo que “las precipitaciones más importantes se prevén hacia el centro del departamento y el oriente, esto incluye también el suroriente, lo que afecta principalmente la vía al Llano.

Hay diferentes puntos críticos a lo largo del departamento. La Vía Nacional (Mosquera-La Mesa) amaneció cerrada por el desbordamiento de una quebrada en la vereda Curubital, en Bojacá. Esto generó que flujos de lodo que atraparon a algunos vehículos.

No se presentaron heridos, pero los organismos de emergencia trabajan para evacuar a las personas y quitar los escombros. También se presentaron emergencias en la vía La Mesa-Mesitas del Colegio, dados los derrumbes de grandes rocas y las fuertes corrientes de agua. Ante esto, las autoridades piden a los conductores y viajeros incrementar las medidas de precaución mientras se atienden las dificultades. En Tabio y Nocaima hay viviendas inundadas, mientras en Quebradanegra hay vías bloqueadas por árboles caídos. Entretanto, los municipios de San Francisco y San Antonio de Tequendama reportaron crecientes súbitas en los ríos que provocaron inundaciones y derrumbes.

Calamidad pública en La Calera

En La Calera, a las afueras de Bogotá, el desbordamiento del río Teusacá y la ruptura de tubería de aguas negras en la vereda La Portada generaron inundaciones en las vías y en algunas viviendas. Por ende, la Alcaldía declaró la calamidad pública: “Ante esta situación, se declara la calamidad pública y se activó el equipo de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio, con el fin de atender de manera oportuna la emergencia”, informaron en un comunicado.

Habla experto