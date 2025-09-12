Video | Conductor murió calcinado tras violento choque contra un camión en la variante Condina de Pereira

El eco del impacto de un fuerte accidente de tránsito resonó en la variante Condina, sector de Punto 30, una arteria vital que une a Pereira con el Quindío y a su vez al Valle del Cauca, durante la tarde de este viernes 12 de septiembre. Un choque terminó en una tragedia en llamas: uno de los hombres, al volante de un automóvil perdió la vida tras colisionar de frente contra un camión tipo turbo. El fuerte impacto transformó ambos vehículos en latas retorcidas reducidas a cenizas por el fuego. Le puede interesar: Esperanza Gómez le ganó batalla legal a Meta: ordenaron a la empresa crear reglas sobre moderación de contenidos en Colombia

La violencia del choque no solo provocó el incendio, también atrapó al conductor del vehículo liviano dentro del mismo y sin posibilidad de ser rescatado, el hombre murió calcinado, víctima de las llamas que devoraron la cabina. Por otro lado, el conductor del camión logró sobrevivir al incidente, aunque con lesiones de gran consideración, por lo que fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano para recibir atención médica, según confirmó la Policía de Tránsito de Pereira.

Los Bomberos Voluntarios de Pereira acudieron al lugar de la emergencia para sofocar el fuego que consumió por completo los dos vehículos. La magnitud del accidente obligó a las autoridades a cerrar la vía por más de cuatro horas. “Nuestros bomberos trabajaron en conjunto con el personal voluntario de Pereira para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara. Sin embargo, lamentablemente el conductor del carro quedó atrapado y perdió la vida en el lugar”, sostuvo el sargento Omar Manrique, de los bomberos.

El choque generó un incendio de grandes proporciones que consumió gran parte del automóvil. FOTO: Captura de video redes sociales