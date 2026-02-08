Así fue el primer gol de Messi en 2026 en el empate de Inter ante Barcelona de Ecuador

Lionel Messi marcó su primer gol del año el pasado sábado en un amistoso disputado en Ecuador ante el local Barcelona SC, saldado con un empate 2-2, en medio de una gira por Latinoamérica con Inter Miami a casi cuatro meses del Mundial de Norteamérica 2026.

El capitán de la selección de Argentina hizo vibrar a miles de fanáticos que asistieron al estadio Banco Pichincha en Guayaquil, custodiado por unos 700 militares para garantizar la seguridad del duelo en uno de los puertos más violentos del Pacífico.

“Es histórico, para un equipo de la MLS, vivir esta atmósfera, claramente mucho tiene que ver todo lo que genera Leo”, valoró el DT del equipo de Florida, Javier Mascherano. “Es importante para nosotros jugar en este tipo de escenarios, me voy conforme, contento”.

A los 31 minutos del primer tiempo, el astro de 38 años abrió el marcador y anotó su primer gol del año, en medio de la ovación del público durante su tercera escala de una gira regional, previo a empezar la defensa del título de la MLS.