Golpe a la Fiscalía: Justicia ordena devolver fortuna de $480.000 millones a la familia del ‘Ñeñe’ Hernández

Los bienes deberán ser devueltos a la familia del empresario y ganadero ya que al parecer, la Fiscalía, no habría logrado comprobar el origen ilícito de estos.

  • Para un juzgado en Bogotá, la Fiscalía tuvo errores procesales que impidieron demostrar un origen ilícito en la fortuna del ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández Aponte. Fotos: Colprensa y Fundación Paz y Reconciliación
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Luego de la muerte del empresario y ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández Aponte, las autoridades colombianas comenzaron un proceso de extinción de dominio por presuntos nexos con el narcotráfico. Una decisión de un juzgado en Bogotá le daría un giro al caso.

Se trata del Juzgado 6 penal de extinción de dominio de Bogotá, quien emitió un fallo de 235 páginas donde ordena la devolución de los bienes de Hernández Aponte a su núcleo familiar cercano, específicamente a su esposa, Lina López, y a sus hijos, José Miguel y Juan David Hernández.

Lea también: ANT entregará a campesinos hacienda que perteneció al “Ñeñe” Hernández y a un exparamilitar en Cesar

Para el juez, la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar el origen ilícito del patrimonio ni su vínculo con actividades criminales, pues el ente acusador al parecer no presentó un estudio técnico-patrimonial ni análisis financieros profundos que sustentaran la acusación contra ‘Ñeñe’ Hernández.

Además de la ausencia de esta prueba técnica, la defensa de la familia del empresario demostró, mediante peritajes contables, que entre 2002 y 2017 Hernández tuvo ingresos declarados por $20.702 millones, respaldados por créditos lícitos además de su actividad ganadera visible y formal.

Otro de los aspectos que impulsaron la decisión del juzgado fue el testimonio de José Carlos García Cataño, alias La Penca, testigo estrella en la investigación contra alias Ñeñe Hernández.

Según el fallo, alias La Penca ofreció declaraciones contradictorias e imprecisas, siendo incapaz de identificar predios, direcciones o matrículas inmobiliarias de los bienes en cuestión.

Para el juzgado, hubo errores procesales que al final resultaron insuficientes para demostrar el nexo entre Hernández Aponte con alias Marquitos Figueroa, un paramilitar y narcotraficante que operaba en el Caribe colombiano, especialmente en el departamento de La Guajira.

Los bienes del Ñeñe Hernández

La fortuna del ganadero y empresario está valorada en más de $480.000 millones y comprende una amplia lista de activos que fueron incautados en el 2019.

Dentro de esa lista están las sociedades comerciales Inversiones Hernández López, La Gloria Ganadería y Agropecuaria El Búfalo S.A con todo su patrimonio que incluye 23 inmuebles y cientos de reses.

En cuanto a propiedades, el patrimonio de ‘Ñeñe’ Hernández comprende un total de 40 bienes inmuebles entre los que destacan un apartamento en el norte de Bogotá (Calle 104 con Carrera 19), un apartamento en el Edificio Cale de Valledupar, la finca Sabanas Nuevas en Valledupar, un lote y un predio adicional en la capital del Cesar, y un inmueble en Barrancas, La Guajira.

El fallo también ordena devolver 7.584 cabezas de ganado las cuales se encontrarían distribuidas en los predios de Rancho Pando (360 reses), Casa Nueva (262), Sabanas Nuevas (766), Venecia (31), La Conquista en Cartagena (735 animales entre machos y hembras, más 114 equinos) y El Silencio en San Estanislao (549 semovientes y 38 equinos).

Vehículos de lujo y otros establecimientos de comercio bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) también deberán ser restituidos a la familia de Hernández Aponte.

José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández Aponte fue un ganadero y empresario del sector de combustibles que tuvo una fuerte influencia en el Caribe colombiano.

El hombre que estuvo casado con la exreina de belleza María Mónica Urbina, fue señalado en algún momento por ser el presunto testaferro y brazo financiero de la estructura criminal liderada por el narcotraficante alias Marquitos Figueroa.

Alias Ñeñe Hernández fue vinculado en el 2015 a la investigación del homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de un reconocido sastre y prestamista de Barranquilla, aparentemente por una deuda de $1.000 millones.

También fue el protagonista de un escándalo llamado la Ñeñepolítica, donde se hallaron audios del ganadero conversando con María Claudia Daza sobre la presunta entrada de dinero “por debajo de la mesa” para apoyar la campaña presidencial de Iván Duque.

Esta última investigación fue archivada por el Consejo Nacional Electoral en el año 2021 al determinar que no halló evidencias de financiación irregular o delitos electorales vinculados a esos audios. La Fiscalía también cerró el expediente en julio de 2022, reafirmando que no se encontraron irregularidades ni manejos ilícitos relacionados con los hechos denunciados en el escándalo.

‘Ñeñe’ Hernández fue asesinado el 2 de mayo de 2019 en el estado de Minas Gerais, Brasil en medio de un asalto en un taxi donde, aparentemente, le dispararon para robarle un reloj Rolex de oro.

Siga leyendo: Cuestionan a exFarc Sandra Ramírez tras hallazgos de la Contraloría: “¿Dónde están los bienes?”

