Picos de glucosa bajo la lupa: verdades y exageraciones sobre la insulina

Si su algoritmo de está acostumbrado a mostrarle videos sobre bienestar, ejercicio y alimentación, seguro ya se habrá encontrado con un(a) creador(a) de contenido explicándole las mil razones por las que él/ella se cuida de los picos de insulina o glucosa, mientras le muestra cómo, ya sea en ayunas o antes de cualquier comida, se toma un suplemento o un ingrediente de la canasta básica que, hasta ese momento, para usted no tenía esa función.
“No me puede faltar mi vinagre de manzana en ayunas porque me ayuda a que no se suba la insulina en el desayuno”, explicaba una reconocida influencer con más de 500.000 seguidores en un video en el que mostraba de manera detallada cómo era su día a día.
Y a pesar de que mucho se habla sobre estas herramientas, poco se explica sobre su funcionamiento en el organismo, sobre quiénes realmente deberían seguirlas o cuáles son los resultados que se esperan. Esta es la ciencia detrás de la insulina, la hormona de moda.