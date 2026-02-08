Asesinaron a dos subintendentes de la Policía en ataque armado en Anorí, Antioquia

Dos subintendentes de la Policía de Antioquia fueron asesinados en la madrugada de este domingo, 8 de febrero, en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.
Las víctimas fueron identificadas como Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, integrantes de una patrulla que realizaba labores de verificación y control de establecimientos comerciales junto a los Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar).
Después de que los uniformados y el Emcar terminaron de realizar los cierres a estos establecimientos, los escuadrones móviles (apoyo que hace presencia en estas labores), se retiraron, dejando solos a los subintendentes, momento en el cual son atacados.
Según la información oficial, los uniformados fueron asesinados en el parque principal del municipio por cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas. El crimen fue atribuido a las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esa zona. Recordemos que en este municipio se encuentran grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Siendo las disidencias al mando de alias Calarcá, la principal estructura sospechosa del ataque, según confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.