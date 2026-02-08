Asesinaron a dos subintendentes de la Policía en ataque armado en Anorí, Antioquia

Dos subintendentes de la Policía de Antioquia fueron asesinados en la madrugada de este domingo, 8 de febrero, en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia. Las víctimas fueron identificadas como Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, integrantes de una patrulla que realizaba labores de verificación y control de establecimientos comerciales junto a los Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar). Después de que los uniformados y el Emcar terminaron de realizar los cierres a estos establecimientos, los escuadrones móviles (apoyo que hace presencia en estas labores), se retiraron, dejando solos a los subintendentes, momento en el cual son atacados. Según la información oficial, los uniformados fueron asesinados en el parque principal del municipio por cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas. El crimen fue atribuido a las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esa zona. Recordemos que en este municipio se encuentran grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Siendo las disidencias al mando de alias Calarcá, la principal estructura sospechosa del ataque, según confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El crimen generó el rechazo de la Policía Nacional, quienes condenaron que estas situaciones sigan ocurriendo en el país, y en especial en el departamento. "Constituye una grave afectación contra la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Anorí y de toda la región. Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia", señaló el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

La Policía Nacional informó que fueron desplegadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La institución reiteró que este crimen no quedará en la impunidad.

Antioquia, uno de los departamentos con más uniformados asesinados

Las autoridades han reiterado su preocupación al Gobierno Nacional por la falta de apoyo en medio de los constantes ataques de estructuras criminales en el departamento, que el año pasado dejaron a 44 uniformados muertos, el doble de muertes que las registradas en 2024, cuando se contabilizaron 22 asesinatos de policías y soldados. Desde enero de 2024, los grupos ilegales han asesinado en Antioquia a más de 60 militares y policías. Hombres y mujeres que en cumplimiento de sus labores han sido atacados por el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y ELN. Las confrontaciones entre grupos armados ilegales vienen creciendo sostenidamente desde 2020 en el departamento, pasando de 9 en 2020, a 10 en 2021, 17 en 2022, 22 en 2023 y 34 en 2024. “En 2024, Antioquia registró un 55% más de enfrentamientos armados entre grupos ilegales, con especial concentración en el Nordeste, el Norte y el Bajo Cauca, subregiones donde la disputa territorial se mantiene activa”, alertó un informe de Calidad de Vida del programa Antioquia Cómo Vamos. En el caso de Anorí, las autoridades han denunciado desde el año pasado la incursión armada y el despliegue en zonas rurales del Clan del Golfo, situación que ha generado constantes enfrentamientos entre estructuras como el ELN y las disidencias, que también tienen presencia en el municipio y que libran una guerra por el control territorial y las rentas ilícitas. “Se va a terminar este 2025 y el Ejército aún no llega con sus tropas para recuperar la seguridad de El Charcón de Liberia, el único corregimiento de Anorí. A comienzos de año, tuvimos ocasión de comprometer este esfuerzo bajo la tutela del comandante de la Séptima División ante el alcalde y líderes que clamaban por la presencia de la Fuerza Pública para poner a correr a los bandidos de distinta pelambre que los han azotado y permitir que los ciudadanos retornen a su sitio de origen”, denunció en su momento el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.