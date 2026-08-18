Video | Denuncian a Yeferson Cossio por manipular arma de la Policía en Chocó

El protagonista del video es el creador de contenido Yeferson Cossio, quien viajó al Chocó como parte de una iniciativa privada que logró movilizar 40 toneladas de mercados y otras ayudas para las familias afectadas por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. Las imágenes que posteriormente circularon en redes sociales muestran a Cossio sosteniendo un fusil de dotación oficial de la Fuerza Pública. Mientras tiene el arma en sus manos, el creador de contenido hace un baile con el fusil que los usuarios califican de “vulgar” y gesticula frente a las cámaras que están registrando la escena. Entérese: Shakira llegó a Chocó y anunció US$1,25 millones para reconstruir escuelas y universidad afectadas por el terremoto Durante varios segundos, el arma permanece en sus manos mientras continúa con los movimientos, antes de devolvérsela a una uniformada. Inmediatamente después, otro integrante de la Policía se acerca a Cossio para tomarse una fotografía con él, todo esto quedó registrado en video.

El episodio ocurrió mientras continuaban las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto. La escena generó cuestionamientos por la decisión de permitir que un civil manipulara un arma de dotación de la Fuerza Pública y por “el uso obsceno” que Cossio hizo del fusil durante la grabación, al convertir un elemento destinado a la seguridad de los ciudadanos en parte de un baile irrespetuoso frente a las cámaras. La representante a la Cámara Claudia Romero Nader cuestionó públicamente lo ocurrido. “¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil?”, preguntó. Lea más: Matheus Uribe cambió los guayos por la solidaridad: así fue su visita al Chocó

La congresista agregó: “Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras”.

Denuncia ante la Fiscalía y solicitudes de investigación

Romero Nader aseguró posteriormente que presentó una denuncia penal contra Cossio ante la Fiscalía General de la Nación y que puso el caso en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU.

La representante también pidió revisar la actuación de la uniformada que aparece entregándole el fusil al creador de contenido: “Adicionalmente, se le puede abrir proceso disciplinario a la oficial que le entrega el arma, el fusil de dotación, a este tipejo”, manifestó Romero Nader. Y cerró su cuestionamiento con una precisión sobre el contexto en el que ocurrió la escena: “Este tema de las donaciones se respeta, las ayudas humanitarias se respetan y la seguridad de la gente está primero”.

El equipo de Cossio dice que hubo autorización

Ante la polémica, el equipo del creador de contenido sostuvo que Cossio tuvo autorización de los uniformados para sostener el arma. Según declaraciones entregadas a Semana, reconocieron que un arma institucional no debería terminar en manos de un particular, pero aseguraron que durante el episodio no existió riesgo para las personas presentes. Siga leyendo: Duras críticas por entrega de balones de Abelardo de la Espriella en Buenaventura: “eso es mucha miserableza”

Bloque de preguntas y respuestas: