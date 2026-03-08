x

Hostigamiento en La Macarena, Meta y amenaza de asonada en Córdoba impiden a Registraduría comenzar preconteo

En uno de los puestos de votación se presenta una asonada por parte de grupos al margen de la ley. Por otro lado, hay testigo electorales sin acreditación que están alterando el orden público. Esto es lo que está sucediendo.

  • Foto: Captura de video
    Foto: Captura de video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La Registraduría denunció hechos de violencia en Puerto Lozada, zona rural del municipio de La Macarena, Meta.

Según la entidad, en las últimas horas se ha presentado un hostigamiento en uno de los puestos de votación. Esta alteración del orden público no ha permitido que se inicie ningún proceso de preconteo.

“Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral”, reiteró a través de sus redes la Registraduría.

De acuerdo con las imágenes, hay personas que se encuentran en el lugar en el suelo, buscando refugiarse con los pupitres de la institución educativa que fue asignada como puesto de votación.

Así mismo, en el municipio de Chimá, Córdoba hay amenazas de alteración del orden público. En esta zona del Caribe, la Registraduría informó sobre personas que en el puesto de atención en Corosalito que se identifican como testigos electorales pero no tienen acreditación, amenazan con generar una asonada.

