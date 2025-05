Video reveló los últimos momentos de joven que desapareció hace un año en Barranquilla: fue forzada a subir a un carro

“Cada día que pasa cuenta, solo queremos saber la verdad de lo que realmente te pasó, Isamar”. Eso es lo último que ha comentado un allegado de Isamar Johana Algarín Torres al conocer un nuevo video que podría esclarecer lo que ocurrió con la mujer, de 29 años, aquella noche del 11 de mayo de 2024, luego de ser interrogada en las instalaciones de la Sijín en el barrio Los Alpes, en el norte de Barranquilla.

Lo que inicialmente se conoció en torno a este caso es que a Isamar la detuvieron ese día junto con otros siete hombres que presuntamente hacían parte de una banda criminal y que habrían llegado a la capital del Atlántico, procedentes del sur de Bolívar, para cometer un atentado.

Horas después de ser interrogada por funcionarios policiales en la Sijín, la mujer fue dejada en libertad ante la carencia de pruebas contundentes que demostraran su posible relación con los detenidos. Tampoco tenía anotaciones judiciales.

Su mamá, Gloria Torres Chamorro, confirmó poco después de conocerse la desaparición de Isamar que “mi hija estuvo detenida, pero uno de los policías nos dijo que la habían dejado en libertad”.

“Me decomisaron el teléfono y yo les pregunté por qué no permitieron que mi hija me llamara, y me dijeron que no había necesidad, porque ella no tenía complicidad en nada y cuando es así, luego los dejan en libertad”.