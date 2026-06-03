Video | “También tenemos que meter terror”: polémica orden de activista del Pacto sobre campaña para segunda vuelta

Un video que se está compartiendo por redes sociales, que muestra cómo una militante del Pacto Histórico está haciendo campaña en estas semanas decisivas antes de la segunda vuelta, muestra cómo se está buscando adherir votos al candidato de Iván Cepeda, hasta con una metodología de “meter terror”. “¿Qué tenemos que hacer para que esto empiece a llegar a todo el mundo? Que cada persona consiga uno o dos votos”, se escucha al inicio del video que divulgó el senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero. A renglón seguido, Emily Sofía Téllez, estudiante de quinto semestre de Trabajo Social en la UIS y quien habla en el video, se refirió a las estrategias para atraer un mayor respaldo a la campaña del candidato oficialista. En ese contexto, mencionó la necesidad de comenzar a interpelar a los votantes para atraer votos directos a la campaña de Iván Cepeda.

“La otra pregunta es: ¿cómo vamos a empezar a lograr esos votos?, dijo. Ahí fue cuando expresó la frase más llamativa de toda su intervención de militancia: “También tenemos que meter terror, no porque sea falso ni porque haga parte de la campaña de Abelardo”, aseguró la mujer. Luego agregó que lo de “meter terror” no es por la campaña del mejor conocido como “El Tigre”, sino porque ellos, en su zona, “tenemos el páramo de Santurbán” y luego aseguró que esto también es porque cuentan “con una de las mejores universidades públicas del país”, afirmó.

El video se ha difundido por sectores críticos del Pacto Histórico, quienes aseguran que en la grabación se evidencian instrucciones impartidas durante reuniones lideradas por el concejal de Bucaramanga Jorge Flórez. Las intervenciones, en definitiva, estarían dirigidas a contrarrestar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y volverían a poner en el centro del debate temas como la protección del medio ambiente, algo que aseguran va en contra del candidato del lema “Firmes por la Patria”.

¿Incitación al odio?

Estas declaraciones generaron una respuesta inmediata por parte de sus críticos, especialmente por el uso de la expresión “meter temor” en el contexto de una estrategia para obtener respaldo electoral. Estos movimientos políticos y proselitistas del Pacto Histórico cobran aún más relevancia tras la derrota sufrida por su candidato en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El candidato opositor, Abelardo de la Espriella, obtuvo cerca de 700.000 votos más que Iván Cepeda, pese a que diversas encuestas y proyecciones ubicaban al aspirante respaldado por el Gobierno como favorito en la contienda.