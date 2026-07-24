Informe de empalme revela crisis en la flota aérea de las Fuerzas Militares y Policía: 310 aeronaves están inoperativas

Un informe de empalme entregado al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por la administración saliente de Gustavo Petro reveló que la mitad de la flota aérea de la Fuerza Pública no se encuentra en condiciones de operar.
El reporte técnico indica que, de un inventario total de 620 aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 310 unidades están clasificadas actualmente como no operativas o completamente fuera de servicio, según un documento conocido por Caracol Radio.
Sobre este tema, el documento indica que, de las 510 aeronaves adscritas a las Fuerzas Militares —cifra que integra al Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana sin desglosar por institución—, apenas 227 están en condición de operar.
De acuerdo a la información conocida, las 283 restantes se dividen entre 148 catalogadas como no operativas y 135 completamente fuera de servicio.
Ahora le corresponde al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella asumir el reto de recuperar la flota aérea de las Fuerzas Militares y la Policía, tras el estado en que la deja la administración de Gustavo Petro.