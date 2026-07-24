Informe de empalme revela crisis en la flota aérea de las Fuerzas Militares y Policía: 310 aeronaves están inoperativas

Un informe de empalme entregado al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por la administración saliente de Gustavo Petro reveló que la mitad de la flota aérea de la Fuerza Pública no se encuentra en condiciones de operar. El reporte técnico indica que, de un inventario total de 620 aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 310 unidades están clasificadas actualmente como no operativas o completamente fuera de servicio, según un documento conocido por Caracol Radio. Sobre este tema, el documento indica que, de las 510 aeronaves adscritas a las Fuerzas Militares —cifra que integra al Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana sin desglosar por institución—, apenas 227 están en condición de operar. De acuerdo a la información conocida, las 283 restantes se dividen entre 148 catalogadas como no operativas y 135 completamente fuera de servicio. Ahora le corresponde al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella asumir el reto de recuperar la flota aérea de las Fuerzas Militares y la Policía, tras el estado en que la deja la administración de Gustavo Petro.

¿Cómo es el panorama en la Policía Nacional?

En el caso de la Policía Nacional, el informe reporta un total de 110 aeronaves. De estas, 50 están operativas y 27 figuran como no operativas. Sobre las 33 restantes, el documento no especifica su estado actual. Sumando las 283 aeronaves militares inoperativas o fuera de servicio con las 27 no operativas de la Policía, la cifra consolidada llega a 310 unidades, lo que representa el 50 % del total de la flota aérea reportada por la Fuerza Pública en el proceso de empalme. Esta información, conocida por el medio ya mencionado, será uno de los insumos que recibirá el ministro de Defensa designado por Abelardo de la Espriella, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López.

¿Y en la Armada Nacional?

Posteriormente, el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, dio a conocer el estado de la capacidad fluvial de la Fuerza Pública. En el caso de la Armada Nacional, de un total de 667 buques, solo 346 aparecen como operativos, mientras que 218 están clasificados como no operativos y 103 permanecen fuera de servicio. De las embarcaciones en funcionamiento, 56 corresponden a buques y 290 a botes. La Policía Nacional, por su parte, reporta una capacidad fluvial de 204 unidades, de las cuales 18 son embarcaciones. En materia aérea, la institución registra 110 aeronaves, pero únicamente 50 están operativas, mientras que 27 figuran como no operativas. Además, la flota está conformada por 52 aeronaves de ala fija y 58 de ala rotatoria, de acuerdo con el informe entregado durante el proceso de empalme.

Precisamente, a comienzos de julio, el oficial radicó un derecho de petición para conocer el estado actual de la cartera y obtener información detallada, veraz y verificable sobre su gestión entre 2022 y 2026. La solicitud, presentada el 7 de julio en Bogotá al Ministerio de Defensa, encabezado por el mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, hace parte del proceso de empalme del gobierno entrante. En ella, Mora pidió información sobre asuntos presupuestales, contractuales, jurídicos, tecnológicos, logísticos y operacionales. Uno de los puntos que llamó la atención fue que el documento tenía 666 preguntas distribuidas en 85 folios. Según el gobierno entrante, este cuestionario busca “establecer de manera completa, verificable y estructurada el estado real de los asuntos del sector”. En la petición también se solicitó que la información suministrada contenga los soportes correspondientes que permitan validar su existencia.

En caso de que alguno de los documentos esté sujeto a reserva legal, la cartera del ministro Sánchez deberá explicar el fundamento jurídico de dicha restricción. Por ello, el equipo del mayor general (r) Mora solicitó que, en la medida de lo posible, la información sea remitida en versión pública, de conformidad con la legislación vigente sobre acceso a la información pública. Todavía no se conoce respuesta de esta solicitud. Lea también: De la Espriella y su posesión en el Cauca: estos son los desafíos y costos de meterse a la “boca del lobo” Bloque de preguntas y respuestas: