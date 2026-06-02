Misión de la Unión Europea rechaza teoría de fraude en elecciones: “Descartamos manipulación de los datos, del preconteo y del escrutinio”

Tras los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que está en Colombia vigilando los comicios, descartó la existencia de fraude en el preconteo y el escrutinio.
Esto, luego de realizar un seguimiento al proceso y revisar los mecanismos de auditoría implementados por las autoridades electorales en el territorio colombiano.
El pronunciamiento se produjo en medio de las dudas y cuestionamientos que surgieron tras la jornada electoral, encabezados por el presidente Gustavo Petro y su sector político, que ha insistido en la necesidad de revisar los resultados y el funcionamiento de los sistemas de conteo de votos.
Al referirse a las auditorías realizadas al software electoral, el jefe de la misión, Esteban González Pons, explicó que los partidos políticos tuvieron acceso a los informes técnicos correspondientes antes de la elección.
“Nos consta que los partidos que lo solicitaron recibieron esa auditoría dos días antes de la elección”, afirmó.