En 25 ciudades y municipios salieron a manifestar su apoyo al expresidente Uribe

La convocatoria para apoyar al expresidente Álvaro Uribe no solo tuvo eco en Medellín, donde sin duda ocurrió la mayor participación, sino en al menos 30 ciudades y municipios. Aunque es cierto también que hubo contrastes entre las marchas de las ciudades principales. Los simpatizantes en Medellín salieron a movilizarse desde las 9:00 a.m. en La Oriental con la avenida La Playa como punto de encuentro. Desde allí recorrieron el poco más de un kilómetro que separa la avenida de la Plaza de las Luces, donde desembocó la manifestación hasta dispersarse pasado el mediodía. Varias figuras políticas, incluyendo a Jerónimo, uno de los hijos del expresidente, acompañaron la manifestación

En Bogotá, a pesar del mal clima y la lluvia que acompañó la jornada desde muy temprano este jueves 7 de agosto, cientos de personas se reunieron para marchar juntos por la carrera 13 hasta llegar a la Plaza de Bolívar. El aguacero no amainó los ánimos de los simpatizantes que salieron a mostrarle su apoyo al condenado exmandatario. Una vez en la Plaza, según reportaron medios como El Tiempo, los manifestantes se dispersaron en cuestión de unos 20 minutos. En redes sociales, como siempre ocurre con este tipo de manifestaciones, hubo cruce de balances, pues mientras algunos medios y personas afines al uribismo mostraron imágenes donde se veía aparentemente una nutrida participación en la capital, otros medios y ciudadanía mostró imágenes que evidenciaban lo contrario. Caracol, por ejemplo, en su emisión del mediodía realizó una panorámica en la que se vio poco concurrida la Plaza de Bolívar.

Cali también tuvo una buena convocatoria, aunque ni las autoridades ni las imágenes en dicha ciudad permitieron tener un aproximado de cuántas personas salieron a marchar. En la capital vallecaucana se presentó, hasta ahora, el único incidente reportado, cuando a la altura de la calle 5 con carrera 7 los marchantes se encontraron con un grupo de personas que sostenían una pancarta que decía: Uribe culpable”, el cruce de palabras terminó a los puños hasta que la policía intervino.

En el Eje Cafetero también hubo movilizaciones en Armenia y Pereira. En la capital de Quindío, la lluvia sí pareció haber impactado en el poder de convocatoria. Las imágenes mostraron una asistencia modesta, aunque igual los asistentes se hicieron el ambiente y con música llegaron hasta la Plaza de Bolívar, con una participación de, tal vez, 2.000 personas, según reportaron las autoridades. Similar balance se reportó en redes sociales en la capital de Risaralda.