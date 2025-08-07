Así no: se agarraron a pelear en el desfile de carros antiguos de Feria de las Flores y tuvo que entrar la Policía

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores, se vio empañado por un grupo de intolerantes que, al parecer bajo los efectos del licor, se agarraron a puños, patadas y empujones mientras veían el evento. Puede leer: Así fue el Trueque de Flores entre silleteros: intercambiaron crisantemos, hortensias y más La pelea ocurrió en la Avenida Regional y buena parte quedó registrada en video. Allí se puede ver como un grupo de policías tuvo que intervenir y hasta tirarse al suelo para parar la riña que incluyó a hombres y mujeres.

En el video se escucha a algunos ciudadanos pedir que sacaran a estas personas del evento para que el resto siguiera disfrutando el día en familia y con amigos. Los organizadores del evento esperaban una asistencia de cerca de 800.000 espectadores, de los cuales la gran mayoría tuvo un buen comportamiento y se gozó el desfile. El desfile, titulado Eterna primavera sobre ruedas, comenzó a las 10:00 am en el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y finalizó en la Universidad Eafit, tradicional punto de llegada. A lo largo de 17 kilómetros, los asistentes pudieron admirar vehículos fabricados entre 1900 y 1990, cada uno decorado con flores que evocan la alegría y la memoria colectiva de la ciudad.