Ejército creará un batallón contra drones explosivos para combatir atentados de los grupos armados ilegales

El comandante del Ejército Nacional fue el encargado de anunciar las nuevas medidas de la institución ante el uso de drones por parte de grupos armados ilegales.

  • El Ejército le hará frente a los drones explosivos con un batallón de aeronaves no tripuladas. FOTO: Colprensa
    El Ejército le hará frente a los drones explosivos con un batallón de aeronaves no tripuladas. FOTO: Colprensa
Colprensa
07 de agosto de 2025
bookmark

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, anunció la activación del Batallón de Aeronaves No Tripuladas, una unidad especializada que hará frente a nuevas amenazas, como el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales.

El anuncio se realizó en Leticia, Amazonas, en el marco de la conmemoración de los 215 años de fundación de la institución castrense este 7 de agosto.

Cardozo explicó que el uso de tecnologías por parte de estructuras delictivas obliga a las Fuerzas Armadas a reorganizar sus capacidades operativas.

Relacionado: Criminales perfeccionan los atentados con drones. ¿Cómo está respondiendo el Estado colombiano?

Proyectamos nuevas unidades frente a amenazas emergentes como los drones explosivos”, afirmó el alto oficial durante un video institucional divulgado en la cuenta oficial del Ejército en la red X.

Además del batallón de drones, el general indicó que también se activará un Batallón Ferroviario, en una estrategia de modernización que incluye reorganizar y fortalecer 11 fuerzas de despliegue rápido.

Entérese: Colombia fabricó su propio dron para operaciones militares contra grupos criminales

Estas unidades se enfocarán en combatir fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal y el accionar de estructuras armadas que, según detalló, “se enfrentan entre sí sembrando temor y desestabilización”.

El general señaló que los más de 180.000 integrantes del Ejército se encuentran en zonas críticas del país realizando operaciones como Catatumbo y Perseo, enfocadas en reducir la capacidad operativa de los grupos ilegales, proteger la infraestructura estratégica y brindar seguridad a las comunidades.

Durante su intervención, Cardozo rindió homenaje a los uniformados caídos en combate y agradeció el trabajo del personal activo. “El sacrificio de sus seres queridos no será en vano. Son la llama viva de nuestro compromiso”, concluyó.

El mensaje fue acompañado de un llamado a los colombianos a confiar en el Ejército: “Invito a los colombianos a seguir creyendo en su Ejército, a dejarse proteger. A caminar juntos hacia un futuro más seguro, próspero y en paz”.

