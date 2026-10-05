Ojo con las redes: experta explica cómo las pueden usar para negarle o quitarle la visa

Miles de colombianos buscan ir todos los años a Estados Unidos, sea para viajes, negocios o la búsqueda de nuevas oportunidades. Con la administración Trump se ha endurecido esa política migratoria. Con corte a julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 7.157 connacionales, lo que equivale a uno cada 43 minutos.
Para explicar a fondo los cambios en las políticas y entender temas más simples como el perfil que debe tenerse para aplicar a una visa en ese país, EL COLOMBIANO habló con la abogada Sandra Clavijo, experta en asuntos migratorios y especialista en derecho internacional. Es oriunda de Cali, pero por más de treinta años, según dice, se ha especializado en asesorar a la gente “para que llegue bien a Estados Unidos, conozca las regulaciones y prepare bien ese plan para llegar a este país”.
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