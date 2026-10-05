Ojo con las redes: experta explica cómo las pueden usar para negarle o quitarle la visa

Miles de colombianos buscan ir todos los años a Estados Unidos, sea para viajes, negocios o la búsqueda de nuevas oportunidades. Con la administración Trump se ha endurecido esa política migratoria. Con corte a julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 7.157 connacionales, lo que equivale a uno cada 43 minutos. Para explicar a fondo los cambios en las políticas y entender temas más simples como el perfil que debe tenerse para aplicar a una visa en ese país, EL COLOMBIANO habló con la abogada Sandra Clavijo, experta en asuntos migratorios y especialista en derecho internacional. Es oriunda de Cali, pero por más de treinta años, según dice, se ha especializado en asesorar a la gente “para que llegue bien a Estados Unidos, conozca las regulaciones y prepare bien ese plan para llegar a este país”. Le puede interesar: ¿Quién sigue en la lista “quita-visas” de Abelardo? Estos son, uno a uno, los 30 en cola

Miles de connacionales buscan oportunidades en Estados Unidos. Ante el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump, ¿cuál es el primer consejo para quienes planean viajar?

“Estados Unidos no ha cerrado las puertas para los colombianos. Lo que estamos viendo es una revisión de la política migratoria que se ha vuelto un poco más estricta en los controles, la verificación y el cumplimiento de los requisitos de cada visado. Están haciendo cumplir leyes que siempre han existido, pero que la gente solía pasar por alto. Las personas se relajaron y empezaron a no cumplir la ley porque se podía. Antes se pensaba que uno podía ir resolviendo las cosas en el camino, pero eso ya no existe para Estados Unidos. Ya no es una opción viajar ‘a ver qué pasa’; hoy es una obligación estructurar un plan. A este país se viene a brillar y a cumplir sueños; para sufrir, uno se queda en su tierra, donde al menos cuenta con el apoyo de la familia y los amigos”.

Se habla mucho de mitos en los trámites y en los controles aeroportuarios, como la revisión de las redes sociales. ¿Qué tan cierto es esto?

“Ciertísimo. Hoy existe un escrutinio mucho mayor y las redes sociales se han convertido en el talón de Aquiles de muchas personas, porque el gobierno estadounidense pide que estén públicas. Las redes son el espejo del alma: al revisarlas, los oficiales ven sus gustos, su trabajo, su familia y sus vacaciones. Eso les sirve para verificar si la persona realmente cumple con el propósito de su visa o no. Muchas visas son denegadas o revocadas en el filtro de entrada por cosas que las personas han hecho. Un ejemplo claro ocurre con algunos artistas que dicen que vienen de turismo, pero en sus redes promocionan presentaciones o conciertos esa misma semana; eso califica como trabajo no autorizado y requiere una visa específica. Lo mismo ocurre con jóvenes que permanecen cuatro meses ‘de paseo’ y al revisarles el teléfono se evidencia que estuvieron trabajando”.

¿Cómo actúan las autoridades cuando detectan estas inconsistencias en los celulares?

“La gente debe saber que, aunque borren el historial de su celular, las autoridades cuentan con tecnología que recupera la información. Al mirar las fechas y ver mensajes sobre ofertas laborales o transporte, confrontan al viajero y le piden la verdad. Cuando la persona confiesa, se genera la revocatoria inmediata de la visa y un castigo de inadmisibilidad por cinco años por darle un uso indebido al documento”.

Además del filtro digital, ¿qué otros cambios clave se han implementado en el proceso de visado?

“Identifico tres cambios muy importantes. Primero, entrevistas presenciales obligatorias. Desde finales de 2025 se eliminaron casi todas las excepciones. Por ejemplo, mayor o menor de 14 años debe ir hoy a la entrevista en la embajada. Segundo, la gente deben realizar el trámite en su país de residencia, en este caso en Bogotá. Un colombiano no puede ir a tramitar su visa a República Dominicana, a menos que demuestre que vive allá. Tercero, hay mayor revisión y vetting. Se está ampliando la revisión de la información disponible, lo que se traduce a las redes sociales, a la presencia pública del solicitante, incluyendo a estudiantes y titulares de visas de trabajo. Además, se están limitando los tiempos de estadía; por ejemplo, las visas para estudiar inglés ya no se renuevan indefinidamente como antes, sino que tienen un tope máximo recomendable de dos años. Porque había gente que duraba con visa de estudiante hasta 18 años”.

¿Es verdad que las posturas políticas, por ejemplo sobre la administración estadounidense o conflictos internacionales como el de Israel, pueden ser un obstáculo para obtener la visa?

“Sí. Todo se traduce en la revisión de la presencia pública en redes sociales. La postura del gobierno actual es que quieren recibir en Estados Unidos a personas que respeten y valoren al país. Si una persona expresa un rechazo abierto hacia la nación o sus instituciones, las autoridades consideran que no tiene sentido otorgarle el ingreso porque dicen ‘si no le gusta, ¿entonces para qué viene?’. Esto se evalúa de manera rigurosa, especialmente en el ámbito académico y universitario. Piensan cosas como ‘¿para qué vamos a dejar que alguien que no quiere al país venga a estudiar aquí’?”

¿Cree que las relaciones diplomáticas entre el gobierno De la Espriella y la administración Trump cambien las opciones para nuestros connacionales o se mantengan igual que antes?

“Las visas siguen estando disponibles y las oportunidades para la inversión y el trabajo legal son claras si las personas cumple los requisitos. Pero nada ha cambiado. Las medidas estrictas de deportación o control no son exclusivas para los colombianos, aplican para cualquier persona en situación irregular, independientemente de su nacionalidad. El gobierno está promoviendo que se hagan las cosas de manera legal, desde el país de origen. Insisten en no buscar atajos, en solicitar la visa adecuada desde Colombia. El ambiente político es excelente pero las visas siempre han estado ahí si las personas hacen las cosas bien y se asesoran, que planifiquen qué necesitan, qué visa quieren. Existen más de 40 tipos de visados: para inversionistas, empresarios, ingenieros, médicos, profesionales destacados y estudiantes”. Le puede interesar: Congresista María Elvira Salazar critica operativos del ICE donde murió joven colombiano: “Se les fue la mano”

¿Cuáles son los visados más solicitados por los colombianos y qué ventajas tienen?

“Colombia cuenta con una ventaja enorme frente a otros países de la región gracias a un Tratado de Amistad, Navegación y Comercio con Estados Unidos. Esto permite acceder a visas de intercambio comercial e inversionista, las cuales facultan al empresario y a su familia a residir, trabajar y estudiar en EE. UU. legalmente hasta por periodos de cinco años renovables, siempre y cuando haga negocios. También está la de inversionista. Cuando llega tiene la categoría de empresarios, entonces es muy solicitada. O la visa L-1 (de transferencia ejecutiva para empresas que buscan abrir operaciones allá). Tuve un caso de un cliente en Medellín, tenía un almacén en El Hueco. Se había presentado a la embajada siete veces y siempre le decían que no, porque creían que iba a quedarse. Entonces le creamos una empresa en Estados Unidos y le dieron la visa sin problema. Cuando una persona presenta una visa de negocios, el oficial está obligado a mirar qué es lo que la persona trae detrás: experiencia, empresa, actividad económica. Otra muy solicitada es la visa EB-2 de Interés Nacional, dirigida a profesionales, artistas o expertos que han sobresalido en su área y pueden obtener la residencia permanente (Green Card) sin necesidad de un patrocinador. Ahí caben ingenieros, arquitectos, abogados, periodistas, entre otras profesiones. Lo importante es demostrar cómo se ha aportado a su país y cómo puede aportar en Estados Unidos. Incluso una en la que, si la gente invierte entre 800.000 USD a 1.050.000 USD le dan la residencia y le devuelven su plata en cinco años. Definitivamente hay muchas posibilidades”.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los migrantes y que terminan dañando sus procesos?

“La gente no planea, las mentiras y la falta de coherencia. Muchas personas mienten en sus formularios: un año dicen trabajar en un sector y al siguiente cambian la versión olvidando lo que declararon antes. Por ejemplo, un año dicen que son periodistas y al otro que hace tres años trabajan en un centro comercial. No son coherentes con la información. Hoy las agencias migratorias utilizan un software nuevo, unificado, que cruza toda la información histórica que se ha dado en entradas, trámites y entrevistas. Otro tema que se presenta mucho es que se presentan como si tuvieran una unión de hecho, como que son esposos de hecho, luego se presentan y se quieren casar con una persona en Estados Unidos y se enredan por fraude”.

Más de 7.000 de colombianos han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Qué recomendación da a las familias que tienen a un ser querido en una situación así?

“Lo fundamental es entender la causa de estas detenciones. Muchas personas creen erróneamente que tener un proceso de asilo pendiente les otorga un estatus legal, y no es así, por muchos años pensaron que era así. Además, la mayoría de las capturas de ICE no ocurren por operativos directos de búsqueda, sino por infracciones menores cotidianas: una luz del carro fundida, un exceso de velocidad o un comparendo no pagado. Al detener el carro, el oficial verifica el estatus de la persona y se desencadena el proceso de deportación. La recomendación de oro para quien no tiene un estatus definitivo es no dar papaya: cumplir de forma estricta las leyes de tránsito, asesorarse legalmente a tiempo, construir un plan de respaldo antes de enfrentar una detención”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes

¿Cómo afecta la revisión de redes sociales al trámite de visa para EE. UU.? Los oficiales consulares y migratorios verifican inconsistencias entre las redes sociales y el propósito de la visa. Anunciar presentaciones laborales o estadías prolongadas con visa de turismo puede causar la revocatoria inmediata y sanción de inadmisibilidad por 5 años. ¿Tener un trámite de asilo en curso otorga estatus legal en Estados Unidos? No. Contar con una solicitud de asilo pendiente no garantiza un estatus migratorio legal. Las personas en esta condición que cometan infracciones menores —como faltas de tránsito o comparendos no saldados— pueden ser retenidas por las autoridades e iniciar un proceso de deportación. ¿Qué pasa si una persona borra los mensajes de su celular antes del control migratorio? Las autoridades fronterizas de EE. UU. cuentan con tecnología para recuperar información borrada. Si detectan ofertas de trabajo u orígenes de fondos no declarados, la persona incurre en fraude y enfrenta la deportación inmediata. ¿Cuáles son las visas más ventajosas para colombianos que buscan emigrar legalmente?