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¿Quién sigue en la lista “quita-visas” de Abelardo? Estos son, uno a uno, los 30 en cola

Antes de ganar las elecciones, Abelardo de la Espriella le entregó a Estados Unidos una lista de nombres para que revisara el estado de sus permisos para visitar ese país. A Peralta y Torres se las suspendieron. ¿Qué otros nombres aparecen?

  • El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; el senador Agmeth Escaf, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y la senadora Isabel Zuleta son algunos de los cercanos a Petro que aparecen en el listado. Fotos: Julio Herrera y Colprensa
    El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; el senador Agmeth Escaf, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y la senadora Isabel Zuleta son algunos de los cercanos a Petro que aparecen en el listado. Fotos: Julio Herrera y Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 5 horas
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Dos nombres de una lista que parecía ser solo un gesto de campaña terminaron convertidos en una decisión de gobierno: Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) y del empresario Euclides Torres (financiador de eventos del expresidente Gustavo Petro). Pero esta podría ser apenas la primera medida. Hay más nombres incluidos en el listado de nuevas revocatorias.

Ambos habían sido señalados en junio por Abelardo de la Espriella, como candidato presidencial, en un mensaje dirigido al subsecretario de Estado gringo, Christopher Landau, conocido popularmente como “el quita-visas”.

Lea también: EE. UU. revoca las visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres

“Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”, dijo.

La lista que pasó a EE. UU. el hoy mandatario fue mucho más extensa. En total son 30 personas. Todos del círculo cercano del expresidente Petro o, si no, afines a su Gobierno. Allí está el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Hay tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos: Felipe Harman, Alexandra Pineda y ‘Pinturita’. Me acaba de confirmar ese dato una alta fuente del gobierno de los Estados Unidos”, escribió en su momento De la Espriella, añadiendo a esas personas a la lista de líderes políticos de la costa Caribe.

La medida aplicada hasta ahora a Peralta y Torres —un megacontratista que habría financiado la ‘P’ gigante en Barranquilla durante la campaña de Petro en 2022— sería parte de la activación del llamado “Escudo de las Américas”.

No se pierda: No solo Martha Peralta y Euclides Torres: otros “pesos pesados” a los que EE. UU. revocó la visa

A ese mecanismo Colombia entró hace unas semanas. La medida también habría alcanzado a personas de Bolivia y Ecuador. La administración de Donald Trump señaló que las nuevas acciones están dirigidas contra personas a las que atribuye vínculos con corrupción, narcotráfico u otras actuaciones que, según Washington, afectan a gobiernos elegidos democráticamente en la región.

El entonces candidato había pedido poner a estas personas bajo la lupa del país del Norte, en medio de sus denuncias sobre una presunta estructura de compra de votos.

¿Quiénes estaban en la lista?

Entre los nombres mencionados aparece el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, hoy condenado a nueve años de prisión y que estaría fuera del país.

También figura su hermana, Patricia Caicedo, senadora del Pacto Histórico, así como el representante a la Cámara por el Magdalena por esa misma colectividad, Felipe Hernández, quien hizo parte de la administración de Caicedo en ese departamento.

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En ese mismo grupo está el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez, quien sucedió a Carlos Caicedo. También aparecen el senador Antonio Correa (Partido de la U), que respaldó a Iván Cepeda y ha sido cercano al Gobierno Petro; así como el representante a la Cámara por Bolívar, Fernando Niño (Partido Conservador).

La lista incluye además a Iván Vargas, dirigente social y político del Atlántico que ha respaldado a Gustavo Petro desde su campaña presidencial de 2018, y a Andrea Vargas, representante a la Cámara electa por el Atlántico por el Pacto Histórico.

Otro de los nombres es Eduardo Pulgar, exsenador del Partido de la U y dirigente político del Atlántico, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con corrupción. También aparece Agmeth Escaf, actor, presentador y senador del Pacto Histórico.

Lea también: Daniel Quintero y otros cercanos a Petro a quienes De la Espriella pidió quitarles la visa: ¿serán los siguientes?

A ellos se suma Juan Carlos Muñiz, expresidente de Findeter, quien estuvo vinculado a sectores del Partido Liberal y dejó la entidad en 2025. Posteriormente, fue denunciado ante la Procuraduría por una presunta omisión en la declaración de conflictos de interés y un supuesto tráfico de influencias en contratación pública.

La relación también incluye a Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico; Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer y político de Sucre; Karime Cotes, representante a la Cámara por Sucre del Partido Liberal; y Rafael Macea, líder local.

En el listado aparecen además Luis Ramiro Ricardo, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep); Carlos Felipe Quintero, representante a la Cámara por el Cesar por el Partido Liberal; y Johana Osorio, senadora del Pacto Histórico.

Finalmente, figuran Musa Besaile, exsenador cordobés condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con corrupción y cuyo nombre también ha estado vinculado al denominado ‘cartel de la Toga’, y Luis Fernando Lobo, diputado de Córdoba.

También incluyó al llamado clan de los hermanos Calle, además de Euclides Torres y Martha Peralta. Todos esos nombres hoy en manos de la Administración de Estados Unidos.

Justo en un momento en el que ambas naciones parecen atravesar un periodo de cercanía diplomática. Esta determinación del Gobierno estadounidense, al menos por ahora, puede leerse como una muestra de esa nueva interlocución. Una que, en cualquier caso, marca distancia de la que hubo con el expresidente Gustavo Petro.

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes estaban en la lista que Abelardo de la Espriella entregó a Estados Unidos?
La lista incluía a cerca de 30 políticos, empresarios y dirigentes vinculados, según los señalamientos del entonces candidato, con sectores cercanos al expresidente Gustavo Petro o con presuntas irregularidades electorales. Entre ellos estaban Daniel Quintero, Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Rafael Martínez, Agmeth Escaf, Pedro Flórez, Musa Besaile, Martha Peralta y Euclides Torres.
¿A quiénes les revocó Estados Unidos la visa en Colombia?
Hasta el 29 de septiembre de 2026, Estados Unidos confirmó la revocatoria de las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, además de extender la medida a sus familiares directos.
¿Daniel Quintero está incluido en la lista de personas señaladas por Abelardo de la Espriella?
Sí. Daniel Quintero aparece entre los nombres mencionados públicamente durante la campaña de De la Espriella, pero su inclusión en esa lista no significa que Estados Unidos le haya revocado la visa.
¿Qué relación tienen Martha Peralta y Euclides Torres con Gustavo Petro?
Martha Peralta es senadora del Pacto Histórico y Euclides Torres ha sido identificado públicamente como empresario vinculado a la financiación de actividades de la campaña presidencial de Petro en 2022. Ambos fueron incluidos por De la Espriella en el listado que presentó ante autoridades estadounidenses durante la campaña.
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