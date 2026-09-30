¿Quién sigue en la lista “quita-visas” de Abelardo? Estos son, uno a uno, los 30 en cola

Dos nombres de una lista que parecía ser solo un gesto de campaña terminaron convertidos en una decisión de gobierno: Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) y del empresario Euclides Torres (financiador de eventos del expresidente Gustavo Petro). Pero esta podría ser apenas la primera medida. Hay más nombres incluidos en el listado de nuevas revocatorias.

Ambos habían sido señalados en junio por Abelardo de la Espriella, como candidato presidencial, en un mensaje dirigido al subsecretario de Estado gringo, Christopher Landau, conocido popularmente como “el quita-visas”.

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“Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”, dijo.

La lista que pasó a EE. UU. el hoy mandatario fue mucho más extensa. En total son 30 personas. Todos del círculo cercano del expresidente Petro o, si no, afines a su Gobierno. Allí está el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Hay tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos: Felipe Harman, Alexandra Pineda y ‘Pinturita’. Me acaba de confirmar ese dato una alta fuente del gobierno de los Estados Unidos”, escribió en su momento De la Espriella, añadiendo a esas personas a la lista de líderes políticos de la costa Caribe.

La medida aplicada hasta ahora a Peralta y Torres —un megacontratista que habría financiado la ‘P’ gigante en Barranquilla durante la campaña de Petro en 2022— sería parte de la activación del llamado “Escudo de las Américas”.

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A ese mecanismo Colombia entró hace unas semanas. La medida también habría alcanzado a personas de Bolivia y Ecuador. La administración de Donald Trump señaló que las nuevas acciones están dirigidas contra personas a las que atribuye vínculos con corrupción, narcotráfico u otras actuaciones que, según Washington, afectan a gobiernos elegidos democráticamente en la región.

El entonces candidato había pedido poner a estas personas bajo la lupa del país del Norte, en medio de sus denuncias sobre una presunta estructura de compra de votos.