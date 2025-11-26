x

¡Aproveche! Avianca, JetSMART, Latam y Wingo lanzan fuertes descuentos por Black Friday: vuelos desde $49.300 en Colombia

Aunque el Black Friday en Colombia será el 28 de noviembre, las principales aerolíneas ya activaron sus promociones más agresivas del año.

  • Las aerolíneas en Colombia activaron sus descuentos de Black Friday con tarifas históricamente bajas en vuelos nacionales e internacionales. FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

A pocos días del Black Friday 2025, que se celebrará oficialmente el 28 de noviembre, las principales aerolíneas que operan en Colombia activaron sus primeras grandes promociones del año. Avianca, JetSMART, Wingo y Latam son las que se sumaron a esta maratón de descuentos. La competencia ya está en marcha y los viajeros encontrarán vuelos nacionales desde $49.300 y rebajas de hasta 70% en algunas rutas.

La primera en mover ficha fue JetSMART, que lanzó su campaña Black Smart, con precios desde $49.300 por trayecto en vuelos nacionales y descuentos que alcanzan el 70% según disponibilidad. En la oferta internacional, los tiquetes parten desde $568.600, con rebajas de hasta el 18%.

Le recomendamos leer: ¡Ojo! Verifique que los descuentos del Black Friday sean reales; estas son las recomendaciones principales

Las promociones estarán disponibles hasta el 3 de diciembre y permitirán viajar en un amplio rango de fechas, por ejemplo a rutas nacionales: del 1 de diciembre de 2025 al 31 de agosto de 2026. En cuanto a las internacionales son del 9 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

“Es la oportunidad perfecta para planear los viajes del 2026 con tarifas del 2025”, explicó Carolina Ruíz, gerente comercial de JetSMART en Colombia.

La aerolínea —que ya opera 19 rutas nacionales y 7 internacionales— destaca que su flota de 50 Airbus A320neo permite una operación más eficiente y sostenible. Además, gracias a su alianza con American Airlines, los viajeros podrán acumular millas AAdvantage®.

Le puede interesar: Maquillaje, moda y cafés tostados colombianos buscan conquistar EE. UU. en el Black Friday 2025

Avianca, vuelos desde $58.400 y descuentos de hasta el 50%

Avianca respondió con su tradicional Black Sale, disponible en su sitio web hasta el 28 de noviembre. Las tarifas arrancan en $58.400 por trayecto para viajes dentro de Colombia, a destinos como Medellín, Montería, Yopal, Pereira, Armenia y otros.

Los vuelos internacionales inician en $523.000, con opciones hacia Miami, Boston, Lima, Asunción, Quito, Santiago de Chile, Aruba y Ciudad de Guatemala.

Los tiquetes podrán utilizarse desde el 15 de enero hasta el 31 de mayo de 2026, según ruta.

Latam Airlines se suma, vuelos nacionales desde $70.200

Latam también activó promociones por Black Friday con precios desde $70.200 en rutas nacionales y desde $524.110 en destinos internacionales como Quito, Cuenca y Curazao. Las ofertas estarán vigentes hasta el 28 de noviembre de 2025 y aplican para volar entre 2025 y 2026.

Lea más: ¡Pilas! A días del Black Friday crecen los dominios falsos y las webs que suplantan tiendas conocidas

Destinos nacionales en promoción:

- Bogotá.

- Cali

- Medellín

- Montería.

- Pereira.

- San Andrés.

Wingo presenta tiquetes desde $53.000 y vuelos internacionales desde 103 euros

Wingo, la aerolínea low-cost del grupo Copa, anunció precios desde $53.000 en rutas nacionales y desde 103 euros por trayecto en rutas internacionales. Las ciudades incluidas en Colombia son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, mientras que los internacionales destacan:

- Ciudad de Panamá.

- Punta Cana.

- Cancún.

- La Habana.

Las ofertas de Wingo estarán disponibles hasta el 1 de diciembre.

¿Cuál es la aerolínea más barata para el Black Friday 2025 en Colombia?
JetSMART tiene los precios más bajos: desde $49.300 por trayecto nacional. Wingo le sigue con tiquetes desde $53.000.
¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Colombia?
El Black Friday se celebrará el 28 de noviembre de 2025, aunque las aerolíneas activaron promociones desde días antes.
¿Hasta cuándo se pueden comprar los vuelos en promoción?
Entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre, según la aerolínea. Algunas promociones finalizan el 1 o 28 de noviembre.
Utilidad para la vida