¡Aproveche! Avianca, JetSMART, Latam y Wingo lanzan fuertes descuentos por Black Friday: vuelos desde $49.300 en Colombia

A pocos días del Black Friday 2025, que se celebrará oficialmente el 28 de noviembre, las principales aerolíneas que operan en Colombia activaron sus primeras grandes promociones del año. Avianca, JetSMART, Wingo y Latam son las que se sumaron a esta maratón de descuentos. La competencia ya está en marcha y los viajeros encontrarán vuelos nacionales desde $49.300 y rebajas de hasta 70% en algunas rutas.

La primera en mover ficha fue JetSMART, que lanzó su campaña Black Smart, con precios desde $49.300 por trayecto en vuelos nacionales y descuentos que alcanzan el 70% según disponibilidad. En la oferta internacional, los tiquetes parten desde $568.600, con rebajas de hasta el 18%.

Las promociones estarán disponibles hasta el 3 de diciembre y permitirán viajar en un amplio rango de fechas, por ejemplo a rutas nacionales: del 1 de diciembre de 2025 al 31 de agosto de 2026. En cuanto a las internacionales son del 9 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

“Es la oportunidad perfecta para planear los viajes del 2026 con tarifas del 2025”, explicó Carolina Ruíz, gerente comercial de JetSMART en Colombia.