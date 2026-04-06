“Él se la robó”: amigo catalán de Petro se habría quedado con los 500 millones que ‘Papá Pitufo’ quería meter a la campaña

El Gobierno del presidente Gustavo Petro siempre da patadas de ahogado con sus autoimplosiones. El año pasado, en un consejo de ministros, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, le reveló al país que a la campaña del presidente Petro, en 2022, el contrabandista Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, quiso meter 500 millones de pesos.
La revelación no solo tomó por sorpresa a todo el país, sino al propio contrabandista. “Ustedes mismos armaron eso, él no entendía por qué se pusieron a decir eso”, le dijo el abogado de Marín, Luis Felipe Ramírez, a Jorge Lemus, en una reunión en la Dirección Nacional de Inteligencia días después de la denuncia pública de Rodríguez.