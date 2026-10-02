El Festival El Perpetuo Socorro tendrá conciertos gratuitos, arte y gastronomía este sábado en Medellín

Este sábado se llevará a cabo la edición número 13 del Festival El Perpetuo Socorro, que reúne música, baile, gastronomía, arte y diseño. Habrá doce horas continuas de programación con entrada libre.

Este evento busca poner en escena la diversidad de propuestas creativas de este distrito cultural ubicado en una zona que durante décadas estuvo asociada principalmente con talleres de mecánica, venta de repuestos y actividades industriales.

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Uno de los puntos centrales del festival estará en la calle 35 con carrera 48. Allí la programación musical comenzará a las 3:00 p. m. con Amal. A las 4:30 p. m. llegará Todo por impulso: Volaré, una propuesta de danza aérea y circo contemporáneo de X Metro. Luego será el turno de Flood, a las 5:00 p. m., y Jero y Yo, desde las 5:50 p. m.

La programación continuará con Anlly & El Trópico y Komba, antes del cierre a cargo de Estados Alterados, que se presentará entre las 9:00 y las 10:00 p. m. Pero el escenario principal será solo uno de los puntos de encuentro. En otros lugares del barrio habrá actividades relacionadas con música, arte, diseño, gastronomía y bienestar.

Por ejemplo, en Calle 35 - Entrada 1 se realizarán actividades como Sandiego a cielo abierto: Elena y pista de triciclos, Shop Efecto, ilustración en vivo con Alejo Giraldo y un concierto de piano de Sergio Henao. En Mattelsa estarán disponibles la tienda y el café, mientras que en el parqueadero habrá un sound healing con Yamaha y una ceremonia de cacao de Marce Diosa x Almacentro.