Estas son las fechas clave para definir el alza del salario mínimo 2027 en Colombia

La discusión para definir el salario mínimo de 2027 ya comenzó a tomar forma. Aunque todavía no existe un porcentaje oficial sobre la mesa, el Gobierno, los empresarios y las organizaciones de trabajadores acordaron una hoja de ruta para las próximas semanas y el proceso tiene fechas definidas hasta el cierre de diciembre.
El debate llega después del incremento superior al 23% aplicado para 2026 y en un escenario en el que la inflación continúa por encima de la meta del Banco de la República.
En su informe de política monetaria de julio, el Emisor señaló que la inflación se había alejado de la meta del 3% y que entre los factores de presión estaban los mayores costos laborales, el gasto de los hogares y algunos aumentos en los precios de los alimentos.
Además, el Banco de la República ha documentado el impacto que tuvo el aumento salarial de 2026 sobre las expectativas de inflación. En enero, las expectativas de los analistas para el cierre de ese año pasaron de 4,6% a 6,4% para la inflación total y de 4,6% a 6,7% para la inflación básica.
En ese contexto, el salario mínimo de 2027 será discutido entre las necesidades de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y los indicadores económicos que deberán sustentar la concertación.
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