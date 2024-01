El hecho se registró a la altura de la carrera novena con calle 6 C, cerca a la fábrica Dairy Partners Americas, conocida como DPA. Según las primeras versiones, detrás del ataque habría una pugna entre supuestos miembros de carteles de droga que se disputan el control de rentas ilegales en Valledupar.

Radio Guatapurí determinó de manera extraoficial que ”El Viejo” supuestamente estaría relacionado con uno de los delincuentes más buscados del departamento: se trata de alias “Titi”, “uno de los narcos más buscados en el Cesar y la Guajira, quien fue capturado el 28 de junio de 2021, en una vivienda de Valledupar”.

El coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante de la Policía en Cesar, aseguró que se está tras la pista de los responsables y que por el uso de armamento de largo alcance los criminales no serían de la región.

“Tenemos presunciones de quiénes pueden ser. Estamos esperando realizar todo el material investigativo. Sabemos que no son de la región, por el modus operandi delictivo que no es normal y no es común el uso del armamento del largo alcance para cometer este hecho delictivo va a tener que dar resultados importantes”, manifestó el uniformado en declaraciones recogidas por Radio Guatapurí.