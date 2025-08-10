Gilinski se queda con otra paisa: comprará a Mimo’s

El interés del Grupo Gilinski por hacerse con compañías referentes de Antioquia no acaba, por lo que el fin de semana montó en el carrito de compras a la Productora y Comercializadora de Alimentos (PCA), que tiene en su portafolio marca de helados Mimo’s. El negocio fue reportado a la Superintendencia Financiera a última hora del viernes, cuando se indicó que el Grupo Nutresa había celebrado un contrato de compraventa de acciones para adquirir el 100% de las especies de PCA, “una sociedad domiciliada en Colombia, dedicada a la producción y comercialización de helados y a la operación de heladerías bajo la marca Mimo’s”.

Igualmente, se explicó que el cierre de esta transacción está condicionado, entre otros aspectos, a la obtención de la autorización de integración empresarial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Aunque este diario intentó conocer mayores detalles de la transacción, desde Nutresa se indicó que no era posible suministrar datos distintos a los notificados a la Superfinanciera, pero se confirmó que este negocio tendría un valor de $50.000 millones. Este monto resulta mucho menor frente al que la familia Gilinski destinó para adquirir al Grupo Nutresa (más de US$1.500 millones), mediante una serie de ofertas públicas de adquisición, con lo que logró desarticular el llamado enroque del Sindicato Antioqueño que por más de 40 años integraron Sura, Argos y el conglomerado de alimentos.

Así les va a Crem Helado y Mimo´s

La compra de Mimo´s por parte de Nutresa no tiene otro propósito que consolidar el liderazgo que el conglomerado de alimentos tiene en la categoría de helados, a través de Meals de Colombia que a su vez tiene a su cargo la marca Crem Helado y productos reconocidos como Bocatto, Aloha y Polet. El año pasado las ventas de Meals sumaron $743.314 millones y la ganancia totalizó $33.141 millones, cifras menores a las reportadas en 2023, según datos de la Superintendencia de Sociedades (ver gráfico). En el informe de gestión 2024, se resaltó que el negocio de helados de Nutresa mantuvo sus ventas por innovación por encima del 22% de las ventas totales, con $170.000 millones. Igualmente, se optimizó la estrategia de abastecimiento en alianza con proveedores estratégicos: así se disminuyó en nueve días el nivel de inventarios de materias primas, consistente en leche, azúcar, aceites y grasa.

“Seguimos consolidando nuestra presencia en diferentes segmentos de Grupo Nutresa como chocolates, alimentos al consumidor y galletas con la marca Drácula: en Halloween alcanzamos ventas cercanas a $34.000 millones”, se lee en el informe. La hoja de ruta de esta línea de negocio, este año, es aumentar la competitividad y contribuir al crecimiento por medio de las marcas con nuevos modelos de go to market, B2B e intraemprendimiento, y apoyados en la transformación digital, a fin de avanzar en la llegada a nuevas categorías y geografías. La adquisición de PCA y su tradicional marca Mimo´s es un paso adicional en el plan que el Grupo Nutresa tiene para robustecer su posición de mercado, en lo que tiene que ver con helados. PCA vendió en 2024 $75.543 millones, 10,1%, de los ingresos de Meals, y contabilizó ganancias por $3.359 millones. De su portafolio hacen parte copas y galletas de helado, malteadas, paletas, sundaes y granizados.

Mimo´s fue fundada por una familia paisa en octubre de 1971 en la ciudad de Medellín. La empresa fue constituida inicialmente con el propósito de brindar al sector de helados algo novedoso: el helado blando cubierto con chocolate. Para su inicio los dueños adquirieron maquinaria especializada que cumplía con los requisitos del producto, y en 1979 la empresa importó maquinaria, iniciando de esta manera la tecnificación de sus equipos de producción. En tiempos más recientes, en el 2017, PCA y Mimo´s pasaron a ser parte de la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos (IGA), que entonces absorbió a Grupo Conboca que era el titular de esa empresa y la marca. Para 2023 Mimo´s contaba con 188 tiendas, entre propias y franquiciadas.

Ahora, con la bandera de Mimo´s en alto, Crem Helado será un competidor más poderoso para otros jugadores del sector como Helados La Fresita, Tonny, Yom Yom, entre otros.

Otras movidas de Nutresa