Zulma Guzmán reconoció haber puesto un GPS en el carro del padre de una de las niñas envenenadas; esto dijo

Zulma Guzmán Castro, la empresaria que es la principal señalada por la Fiscalía en la muerte por envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, reapareció para hablar sobre algunas evidencias encontradas en la investigación y su relación con el padre de una de las víctimas.

La mujer, que ya ha reconocido que sostuvo una relación con el economista Juan de Bedout, habló con Focus Noticias y reconoció como un “error personal” haber instalado un GPS en el carro de él.

“Fue una idea equivocada y un episodio jocoso, pero vergonzoso”, expresó Guzmán, agregando que el suceso tuvo lugar hace más de ocho años y surgió a raíz de los celos y la desconfianza durante su relación extramatrimonial, pues De Bedout la había retado a que no sería capaz de saber dónde se encontraba y ella asumió ese reto para demostrarle que sí lo lograría.

La empresaria reconoció que aunque fue algo “jocoso” que había quedado entre los dos, ella ofreció disculpas por lo ocurrido y enfatizó que no imaginó que este error del pasado terminaría siendo parte de los elementos utilizados para incriminarla en la tragedia actual.