Así se jugará la Superliga entre los campeones Junior y Santa Fe en 2026

Definidos los dos campeones del año Santa Fe y Junior, también quedó lista la Superliga, que se disputará en enero de 2026 la cual, por la tabla de reclasifiación, terminará en Barranquilla, es decir, Junior terminará como local.

De acuerdo con lo confirmado por Dimayor, los duelos de ida y vuelta serán así: primero en El Campín de Bogotá y luego en Barranquilla, pero hay que recordar que Junior no contará con el estadio Metropolitano, porque el escenario será intervenido para una remodelación.

Ante este panorama, Junior, que terminó tercero en la tabla de reclasificación, arrancará como visitante la serie de la Superliga que se prevé se podrían realizar en la tercera semana de enero de 2026, con fecha y hora aún por determinar por parte de la Dimayor.