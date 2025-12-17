María Corina Machado dejó Oslo, Noruega, y ahora se desconoce su paradero

La opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, abandonó Oslo tras sufrir una fractura en una vértebra y someterse a tratamiento médico, informó este miércoles uno de sus colaboradores cercanos. En contexto: Atención: María Corina Machado sufrió fractura vertebral durante su salida clandestina a Oslo Pedro Urruchurtu Noselli señaló que Machado “ya no se encuentra en la ciudad de Oslo”, aunque no precisó su nuevo destino. A través de su cuenta de X, indicó que la dirigente se encuentra estable y atendiendo citas médicas con un especialista, con miras a una pronta y completa recuperación.

La lesión ocurrió la semana pasada, durante su salida de Venezuela, país en el que permanecía en la clandestinidad desde agosto de 2024. Machado había denunciado fraude en las elecciones presidenciales de julio de ese año, que dieron un tercer mandato consecutivo a Nicolás Maduro, proceso que su sector considera ilegítimo. Lea también: María Corina Machado dice que para conseguir la libertad en Venezuela hace falta ejercer fuerza La líder opositora sostiene que el chavismo le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia. Aunque estaba inhabilitada políticamente, su figura se consolidó como uno de los principales referentes de la oposición venezolana.

María Corina y su paso fugaz por Oslo

Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz por su lucha por una “transición justa y pacífica” para la recuperación de la democracia en Venezuela. Sin embargo, no alcanzó a asistir a la ceremonia oficial de entrega del premio en Oslo, realizada el miércoles 10 de diciembre, y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre.

María Corina Machado, Nobel de Paz 2025. FOTO: Colprensa

La opositora llegó a la capital noruega en la madrugada del jueves 11 de diciembre, tras una compleja operación para salir de Venezuela, denominada “Dinamita Dorada”. Según relató Bryan Stern, excombatiente estadounidense y fundador de una empresa especializada en evacuaciones desde zonas de riesgo, Machado salió de Caracas disfrazada y con peluca rumbo a una playa del norte del país. Siga leyendo: María Corina Machado apoya mayor presión para que “Maduro comprenda que debe irse” Desde allí abordó una embarcación precaria con destino a Curazao, tras varios contratiempos técnicos, incluido el daño del GPS y el uso de un viejo barco pesquero para evitar ser confundidos con una narcolancha, en medio de operaciones militares estadounidenses en el Caribe. Posteriormente, tomó un vuelo con escala en Estados Unidos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había advertido semanas atrás que Machado sería considerada “prófuga” si abandonaba el país, donde es investigada por el régimen de presuntos delitos de conspiración, incitación al odio y terrorismo.

