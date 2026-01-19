x

Caso Zulma Guzmán: ¿quién es la otra mujer señalada de participar en el envenenamiento con talio?

Al parecer, la otra implicada habría entregado las frambuesas al domiciliario el pasado 3 de abril de 2025. Hubo una entrega fallida.

  • Otra mujer implicada en el caso de Zulma Guzmán- FOTO: Captura de video- Caracol Radio
    Otra mujer implicada en el caso de Zulma Guzmán- FOTO: Captura de video- Caracol Radio
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Avanzan las investigaciones por el caso de Zulma Guzmán, la principal sospechosa de un envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos menores de edad en el mes de abril, en Bogotá.

Guzmán fue rescatada en el río Támesis, en Londres (Reino Unido), luego de que se evidenciara que se encontraba aparentemente en peligro. Por esta razón, fue trasladada a un centro médico, donde se recuperó para dar inicio al proceso de judicialización correspondiente en Colombia.

No obstante, ella ya compareció de manera virtual el 12 de enero ante un tribunal de Westminster, desde la cárcel HMP Bronzefield, el centro de detención para mujeres más grande de Europa. En la diligencia estuvo representada por su abogada Katy Smart, una jurista británica experta en derechos humanos y derecho penal internacional.

La otra mujer presuntamente implicada en el caso de envenenamiento con talio

Al parecer, otra mujer estaría involucrada en este caso. Se trataría de Zenaida Vargas Pava, quien le habría entregado al domiciliario el paquete con la fruta envenenada.

De acuerdo con el testimonio del domiciliario, en un primer momento este habría recibido en el norte de Bogotá un pedido por parte de un hombre identificado como Yeison Rojas, un supuesto asesor espiritual que también figura en el expediente de la Fiscalía y que aparecía como una persona cercana a Zulma Guzmán, según Caracol Radio.

El domiciliario señaló que cuando llegó a un “edificio chiquito de tres pisos, de color blanco, con puertas de vidrio”, preguntó por Yeison a una celadora. Al cabo de un rato, una mujer de “cabello completamente blanco”, con gafas y vestimenta formal, descendió y se identificó como Zenaida Vargas Rojas, de 63 años, quien le entregó las frambuesas y le confirmó la dirección de destino para realizar la entrega.

“Ella me entregó el paquete, me dijo que si tenía la dirección; yo se la dije, la que estaba en la aplicación. Ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio 10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’”, relató el domiciliario, según el documento de 12 páginas de la Fiscalía obtenido por Caracol Radio.

Primera entrega fallida

El medio citado afirmó que hubo un primer intento de entrega que resultó fallido, pues una niña de entre 12 y 13 años salió a recibir el “regalo”, pero luego señaló que no había pedido nada, al notar que el paquete ni siquiera traía el nombre del destinatario.

“Yo le dije que no sabía, porque a mí ya me habían pagado ese pedido por adelantado; me habían dado 10 mil pesos por el servicio”, agregó el domiciliario, quien aseguró que la menor se negó a recibir porque no sabía para quién era.

Ante esta situación, el domiciliario canceló el pedido al notar que no sería recibido por nadie. Sin embargo, posteriormente lo habría llamado Zenaida, quien presuntamente le insistió en que regresara al lugar y que a cambio le daría más dinero. “Yo le dije (a Zenaida) que ya iba de regreso para devolverle el pedido al lugar donde ella me lo había entregado, y ella me dijo que no, que le hiciera el favor de devolverme”, relató.

El repartidor regresó a la residencia donde se encontraban los menores y le dijo al celador del lugar que se trataba de un regalo para un niño llamado Martín de Bedout, uno de los menores que resultó envenenado, pero que logró sobrevivir. Esta vez el ‘regalo’ sí fue recibido, aunque no por un familiar, sino por una empleada doméstica, luego de que el celador anunciara que el paquete era para ‘Martín’.

