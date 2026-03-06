Exótica serpiente fue vista rondando las calles de Bello: ¿cómo llegó ahí?

Las autoridades ambientales encendieron las alertas en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, tras el avistamiento de una serpiente que, al parecer, no es nativa de esta región. El animal fue visto en el barrio Serramonte, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector. De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el reporte surgió inicialmente a través de redes sociales y del testimonio de un vigilante que aseguró haber visto al animal en la zona. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han logrado capturarlo para determinar con exactitud la especie. Andrés Alberto Gómez Higuita, profesional universitario del Grupo de Fauna del Área Metropolitana, explicó que por las imágenes difundidas se presume que se trata de una serpiente constrictora, es decir, un tipo de serpiente que captura a sus presas por medio de la fuerza de su cuerpo y no mediante veneno. “Por lo que hemos podido observar en las fotografías y videos que circulan en redes sociales, consideramos que podría tratarse de una especie exótica. Sin embargo, no podemos confirmar la especie exacta porque aún no hemos logrado capturar al animal”, señaló el experto.

Podría haber estado en cautiverio

Según las autoridades ambientales, el hecho de que este tipo de serpiente aparezca en una zona urbana del Valle de Aburrá indicaría que probablemente el animal estuvo en cautiverio. De acuerdo con Gómez Higuita, existen varias posibilidades: que la serpiente se haya escapado de un terrario o que haya sido liberada de manera irresponsable por una persona que la tenía como mascota. “Una especie de estas no aparece por arte de magia en la ciudad. Lo más probable es que haya estado en cautiverio. Puede haberse escapado o, en el peor de los casos, alguien la liberó, lo que representa un grave problema para el ecosistema”, explicó. Las autoridades recordaron que la liberación de animales exóticos puede generar desequilibrios ambientales, ya que estas especies pueden competir con la fauna nativa por alimento y territorio, además de convertirse en depredadores de aves, pequeños mamíferos y otras especies silvestres. Entérese: Así le toman fotos a los mapaches, pumas y perros zorro que hay en los bosques de Medellín

Recomendaciones para la comunidad

Ante el avistamiento, el Área Metropolitana pidió a la comunidad mantener la calma y evitar intentar capturar o agredir al animal. Según los expertos, aunque estas serpientes no son venenosas, sí pueden representar un riesgo, especialmente para animales de compañía pequeños como perros y gatos. “Realmente el riesgo para un adulto es bajo, pero sí puede representar peligro para animales pequeños o para niños muy pequeños”, explicó el especialista. Por esta razón, las autoridades recomendaron a los habitantes del sector mantener a sus mascotas bajo supervisión y evitar dejarlas solas en zonas abiertas mientras se logra ubicar al animal.

Llamado a reportar el avistamiento

El Área Metropolitana pidió a los ciudadanos que, en caso de volver a ver la serpiente, informen inmediatamente a la línea de emergencias de fauna silvestre 304-630-0090, con el fin de que los equipos especializados puedan acudir al lugar y realizar la captura. “Necesitamos el apoyo de la comunidad. Nosotros no podemos estar recorriendo toda la zona verde buscándola. Si alguien la ve, lo ideal es avisar inmediatamente para poder actuar”, señaló Gómez Higuita.

Advertencia por tráfico ilegal de fauna