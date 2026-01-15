“Estaba decidida a no ser auxiliada”, detalles del rescate de Zulma Guzmán en el río Támesis

El comandante James Anthony, reconocido a nivel local por su trabajo por la comunidad, ha pasado años patrullando el río Támesis, en Londres, pero nunca se había enfrentado a una víctima que luchara activamente por permanecer en el frío extremo de estas aguas. Le puede interesar: Contratación a toda marcha: Persiste polémica por resolución del MinTIC que habilita sábados para trámites contractuales Anthony, voluntario de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas (RNLI) en Chiswick, habló por primera vez sobre el operativo que terminó con la detención de la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro de las corrientes londinenses. A través de una columna en el medio local The Chiswick Calendar, el jefe del equipo de rescate reveló detalles del comportamiento de Guzmán Castro. La mujer no tenía el alivio típico de quien es puesto a salvo, por el contrario, habría mostrado una oposición física y psicológica que marcó a los rescatistas. “Aunque no esperamos abrazos ni muestras de gratitud cada vez que alguien es sacado del Támesis, fue realmente extraño que estuviera tan decidida a no ser auxiliada”, escribió el comandante en su relato de los hechos en la publicación conocida este 15 de enero.

Una resistencia inexplicable en aguas heladas: el proceso de extradición en Westminster

La operación se activó durante una noche de temperaturas gélidas. En el bote de la RNLI se encontraba un equipo heterogéneo de voluntarios: un antiguo periodista, un excartero, un militar retirado y un empresario jubilado. Todos ellos aplicaron sus protocolos de entrenamiento ante una maniobra que Anthony calificó como técnicamente compleja. El principal obstáculo no fue solo el clima o la corriente, sino la propia voluntad de la mujer. A pesar de su resistencia, el equipo logró estabilizarla y trasladarla a los servicios de emergencia de Londres. En ese instante, los voluntarios desconocían la identidad de la persona que acababan de salvar. El anonimato de la rescatada se rompió al día siguiente, cuando un oficial de policía contactó al equipo para informarles que la mujer era una prófuga internacional requerida por la justicia colombiana bajo una alerta roja.

Tras recibir atención médica inicial, la situación legal de Guzmán Castro dio un giro definitivo. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) asumió la custodia de la ciudadana colombiana de 54 años. El arresto formal se produjo el pasado 6 de enero en la zona W10 de Londres, ejecutado por agentes de la Unidad Nacional de Extradición. Ese mismo día, la empresaria fue presentada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Según la NCA, Guzmán Castro enfrenta cargos por asesinato y tentativa de asesinato en Colombia. Actualmente, el proceso judicial avanza bajo las normas de extradición internacional para que responda ante las autoridades de su país de origen. Por eso se espera que Guzmán sea extraditada a Colombia para que responda ante la justicia.

El crimen de las frambuesas contaminadas y un error con la botella Buxton

La búsqueda de Guzmán Castro se originó por un caso que conmocionó al país en abril de 2025. Las investigaciones de las autoridades la señalan como la presunta responsable de la muerte de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13. Ambas menores fallecieron tras ingerir frambuesas cubiertas de chocolate que, según las pericias forenses, estaban contaminadas con talio, un elemento químico altamente tóxico e indetectable de alguna manera, pues es inoloro e incoloro (sin olor ni color). El móvil que siguen manejando las autoridades es una presunta venganza personal. Se estableció que Guzmán mantuvo una relación extramatrimonial durante seis años con Juan de Bedout, padre de una de las niñas víctimas. Este vínculo habría terminado poco antes de la muerte de la esposa de De Bedout en 2021, un fallecimiento que también ha sido puesto bajo sospecha por los médicos, quienes sugirieron posibles envenenamientos previos antes de su deceso por cáncer.

Zulma Guzmán Castro abandonó Colombia el pasado 13 de abril de 2025 y logró evadir a la Interpol durante meses. Su ingreso al Reino Unido se registró el 11 de noviembre del mismo año. Sin embargo, su rastro fue detectado gracias a un descuido logístico durante su tiempo como prófuga. Mientras permanecía oculta, Guzmán concedió una entrevista a una cadena de televisión colombiana. Durante la grabación, los investigadores observaron que la mujer consumía agua embotellada de la marca Buxton. Con este, al ser un producto comercializado casi exclusivamente en pocas partes del territorio británico, la policía pudo delimitar la búsqueda geográfica, localizando finalmente su paradero en la capital inglesa.