“Estaba decidida a no ser auxiliada”, detalles del rescate de Zulma Guzmán en el río Támesis

El comandante James Anthony, reconocido a nivel local por su trabajo por la comunidad, ha pasado años patrullando el río Támesis, en Londres, pero nunca se había enfrentado a una víctima que luchara activamente por permanecer en el frío extremo de estas aguas.
Anthony, voluntario de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas (RNLI) en Chiswick, habló por primera vez sobre el operativo que terminó con la detención de la empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro de las corrientes londinenses.
A través de una columna en el medio local The Chiswick Calendar, el jefe del equipo de rescate reveló detalles del comportamiento de Guzmán Castro. La mujer no tenía el alivio típico de quien es puesto a salvo, por el contrario, habría mostrado una oposición física y psicológica que marcó a los rescatistas.
“Aunque no esperamos abrazos ni muestras de gratitud cada vez que alguien es sacado del Támesis, fue realmente extraño que estuviera tan decidida a no ser auxiliada”, escribió el comandante en su relato de los hechos en la publicación conocida este 15 de enero.