Ellos nos cuidan mientras estamos en casa

“Yo no puedo quedarme en la casa, pero si alguien quiere darme las gracias que se quede en la suya. Necesitamos que todo esto pase para volver a encontrarnos en la calle”, dice Jorge Iván Duque , bombero de Medellín.

Pero ellos no están solos. Cientos de compatriotas pasarán los 24 días de aislamiento —tres de cuarentena regional que empezaron el viernes y 19 de jornada nacional que inician el próximo martes— en las calles, prestando servicios esenciales para que los demás estemos seguros. Son bomberos, policías, vigilantes, domiciliarios, soldados, vendedores, técnicos de servicios públicos y telecomunicaciones, distribuidores de alimentos, operadores de transporte público y recolectores de basura, entre otros.

El reloj marca las 2:20 a.m. y en la casa de Gladys Eliana Avendaño las luces se encienden. Aunque su hijo de cinco años sigue durmiendo, una hora y media después ella y su esposo ya están operando, cada uno, una estación del metro de Medellín.

Ella trabaja en la estación Acevedo coordinando a dos auxiliares de cable, dos de trenes, dos vendedores, dos auxiliares de Policía y varios profesionales de apoyo que mantienen abierta la estación. Eso sin contar a conductores, auxiliares de aseo, mecánicos y otros empleados que forman parte del sistema.

Son 1.609 los empleados que seguirán laborando para el metro de manera presencial durante la cuarentena, en los horarios de siempre. Y otros 404 los funcionarios que prestarán tareas de apoyo desde sus casas.

En uno de los trenes que pasa por Acevedo a las 4:30 a.m. viaja Lina Janeth López David, una de las “escobitas” de Emvarias que se encarga del aseo en el Centro de la ciudad. ‘La monita’, como la llaman de cariño, barre las calles del sector de La Bayadera desde hace siete años. Pero es posible que en estos días su rastrillo y su recogedor pasen por otros barrios, mientras el comercio siga cerrado.

Durante las ocho horas que pasa en la calle, Lina se gasta casi medio tarro de gel antibacterial, que guarda en los bolsillos del uniforme naranja que la hacen ver más pequeña de lo que realmente es. Sabe que en la calle hay más riesgos y no quiere enfermarse.

Por estos días, cuenta, ha tomado medidas especiales de protección: se lava las manos más seguido, ya no se abraza con sus amigos y sus dos hijos, dejó de visitar a su mamá -adulta mayor y en alto riesgo- y empezó a usar con más frecuencia el tapabocas. Incluso decidió usar doble guante, pues es común que encuentre excrementos humanos, jeringas impregnadas de heroína y hasta condones usados.

Durante su recorrido alcanza a levantar entre 15 y 17 bolsas de basura que son recogidas por Wilmar Vanegas y James Alexis Agudelo, dos jóvenes que cada día viajan en el camión recolector que conduce Orlando Gómez, de 62 años.

Los tres andan con tapabocas, guantes y gafas, pero desde hace varias semanas cambiaron su rutina de limpieza para hacerla más exhaustiva. Hoy se lavan las manos cada hora y media aunque usan guantes, y desinfectan la cabina del camión cada mañana.

Wilmar trabaja para llevarles comida a su esposa y a su hija de dos años, James vela por sus papás, una hermana y dos sobrinos; mientras que a don Orlando lo esperan su esposa, su hija y un nieto de dos años.

“Nosotros no tenemos opción de quedarnos en la casa, por favor cuídense que esto no es un juego”, dice Wilmar antes de montarse al camión para seguir la ruta que va de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.