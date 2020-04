¿Y si el aire contaminado es cómplice del coronavirus?

Marzo 1, 1919. Nueva York, Estados Unidos. No más barro, trincheras, alambres, ratas, cascos y muerte. La Gran Guerra por fin terminó. Esa mañana el capitán del ejército Ward J. MacNeal regresó a su casa, con honores. No combatió en la primera línea, es verdad. Tampoco duró semanas, meses, agazapado en un hueco, con el agua hasta la cintura y la muerte rondándolo, a la espera de una señal para cruzar entre balas al próximo hoyo. Su lucha fue diferente.

En la base de Dijon, Francia, curaba a esos hombres de la primera línea, jóvenes y fuertes, cada vez menos fuertes, derribados por los proyectiles, pero en particular le interesaba salvar a esos otros, contados por cientos en su campamento, que empezaban con tos y dolor de cabeza, quizás fiebre, y en cuestión de días, incluso horas, se desplomaban como moscas.

Se enfrentó a un enemigo que arrebataría más vidas que la I Guerra Mundial: le bastaron tres oleadas mortíferas, solo 13 semanas, para llevarse por delante a entre el 2,5 y el 5 % de la población global. Se le conoció como la Gripe española y –recuerda Laura Spinney en su libro El jinete pálido. 1918: la epidemia que cambió el mundo– mató a más personas en 24 meses que el sida en 24 años y ocasionó más decesos en un año que la peste negra en un siglo.

¿Y por qué desempolvar esta historia, un siglo después? Una mejor comprensión de los factores que influyeron en la mortalidad durante las pandemias pasadas puede ofrecer información clave para prevenir o combatir la propagación de la covid-19. Por ejemplo, saber si es posible que la contaminación vuelva a la población más susceptible de contagiarse, complicarse o morir por un coronavirus, como aquel de 1918 y como el que hoy paraliza al planeta.

Médico de profesión, el capitán MacNeal era profesor de patología y bacteriología en la Escuela de Medicina de Nueva York antes de unirse al Cuerpo de Reserva Médica en 1917. Ya en el campo de batalla –documenta la historiadora Carol Byerly en su libro Fever of War. The Influenza Epidemic in the U. S. Army during World War I–, MacNeal reportó los primeros casos de gripe española y se empeñó en descifrarla. No lo logró, ni siquiera le vio la cara. Fue hasta 1940 que el microscopio electrónico permitió darle forma a los virus.

MacNeal no pudo hallar una cura para la Gripe Española aunque la buscó con desespero. Al volver a Nueva York, aquel 1 de marzo, lo esperaban en la estación de tren su esposa y uno de sus hijos. El otro, Eddie, yacía en la cama, golpeado por la misma enfermedad que había combatido al otro lado del Atlántico. La guerra fue el aliado perfecto para la pandemia por el hacinamiento, las malas condiciones de higiene de los soldados y el movimiento de tropas.

Cuatro días más tarde, el pequeño Eddy murió. El capitán MacNeal hizo la autopsia: abrió el pecho de su hijo y halló el corazón destrozado por una infección y sus pulmones, no rosados, brillantes y llenos de aire, como los de un niño, sino duros, pesados y llenos de líquido. ¿Qué pudo hacer a su hijo más vulnerable ante ese virus?

Dado el impacto devastador en la función pulmonar de las víctimas de la Gripa española y los altos niveles de contaminación del aire en las ciudades de EE. UU. surgió una explicación que, cien años más tarde, suena con fuerza entre los científicos: relaciona la mala calidad del aire con la mortalidad de pandemias como la de 1918 y la actual.

Ayer salió a la luz nueva evidencia que la respalda. Una investigación de científicos de la Harvard TH Chan School of Public Health, en Boston, concluyó que las personas en áreas contaminadas tienen muchas más probabilidades de morir por el coronavirus que quienes viven en áreas más limpias. Incluso, un pequeño aumento de una sola unidad en los niveles de contaminación de partículas en los años anteriores a la pandemia se asocia con un aumento del 15 % en la tasa de mortalidad. Para llegar a este resultado analizaron la polución del aire y las muertes por la covid-19 hasta el 4 de abril en 3.000 condados de EE. UU.

Este hallazgo se suma a otro informe de científicos en Italia, de la Universidad de Aarhus, también publicado por estos días, que señala que las altas tasas de mortalidad observadas en el norte de ese país se correlacionan con la mala calidad del aire: la tasa de mortalidad registrada hasta el 21 de marzo en las regiones de Lombardía y Emilia-Romaña, una de las zonas más contaminadas de Europa, es de aproximadamente el 12 %, en comparación con el 4,5 % en el resto de Italia.