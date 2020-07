Creer en lo que no debía, es decir, hacerles caso a las personas que andan por ahí repitiendo que el coronavirus no existe, que es un invento de ciertos poderosos para mantener a la gente dominada y sometida o en el mejor de los casos pensar que ella no se iba a contagiar por ser tan joven, le costó a Eleonora Lenis* ser en la actualidad una paciente activa de la enfermedad.

Con veintiún años y residente en un municipio antioqueño prefiere no decir su nombre real ni ser identificada, pues teme ser...