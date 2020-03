Cuidar de nuestros mayores, un deber común

Las personas de la tercera edad no son las únicas cuyo cuerpo es más susceptible a sufrir con más severidad los efectos del Covid-19. Los pacientes de enfermedades crónicas como diabetes, Epoc (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), presión arterial y personas inmunodeprimidos, que reciben tratamientos médicos contra enfermedades que debilitan su sistema inmunitario, deben tener especial cuidado. Sin embargo, no necesariamente todo contagio va a producir efectos en la salud. La OMS ha señalado en varias oportunidades que cerca del 80% de las personas infectadas no desarrollan mayores síntomas que los de una gripa leve. La clave está en estar atento a las señales del cuerpo y acudir a las autoridades.