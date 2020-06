El peligro de bajar la guardia a la covid

En otros países las aglomeraciones de personas son las que han llevado a que se presenten repuntes en los contagios. Por eso el coordinador de medicina interna de la Universidad CES, Juan Camilo Díaz, dice que con las concentraciones de gente que hubo ayer en el día sin IVA Colombia puede “perder tres meses de un esfuerzo gigantesco simplemente porque hay irresponsabilidad en la sociedad. Las medidas son contradictorias. Por un lado, la ciudad pone ley seca porque es un día festivo; por el otro, habilitamos la jornada sin IVA y no nos importa que la gente esté atiborrada en espacios donde no debería. No somos conscientes de las prioridades que debemos tener”.