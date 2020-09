Soy enfermera desde hace 23 años y cumplo con una tarea que me permite proteger a quien lo necesita. Sin temor a equivocarme, volvería a elegir mi profesión.

Tengo 50 años, vivo en Belén Miravalle, en Medellín. Comencé mi carrera profesional como auxiliar de enfermería, lo que me permitió entender desde la parte técnica el cuidado hacia otros, por lo que decidí profesionalizarme y obtener el título de enfermera profesional. Toda mi vida me he dedicado a proteger la salud y la vida en las Unidades...