Lo que nos dice del virus los primeros 100 fallecidos por covid-19 en Colombia

Los menores de 60 años y personas sin enfermedades previas también están en riesgo de morir por coronavirus, esa es la conclusión del análisis del comportamiento epidemiológico de los primeros 100 fallecidos por covid-19 en Colombia.

En EL COLOMBIANO construimos una base de datos del primer centenar de víctimas de la pandemia con información del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud para tratar de conocer más detalles de la enfermedad.

Al analizar los resultados, Juan Camilo Díaz, internista, epidemiólogo de la universidad CES concluyó que el virus puede ser potencialmente letal en cualquier grupo etario sin tener en cuenta, incluso, las comorbilidades. 27 personas entre los 31 y 59 años han muerto. Y 22 de los 100 pacientes no tenían reportadas enfermedades previas.

El 78% de los fallecidos tenía una o más enfermedades preexistentes. La hipertensión arterial (34%) es la que prevalece como antecedente, seguida de la diabetes (21%). Esta tendencia de comorbilidades coincide con el estudio ´Curso clínico y factores de riesgo de mortalidad de adultos pacientes hospitalizados con COVID-19 en Wuhan, China’ publicado el 9 de marzo en la revista Lancet que estudió los pacientes que fueron dados de alta o fallecieron hasta el 31 de enero por covid-19 en un hospital de Wuhan, China. Del total de fallecidos, el 67 % tenía comorbilidades, la más frecuentes también fueron la hipertensión arterial (48%) y la diabetes (31 %).

Díaz precisa que los datos sobre Colombia son “muy significativos” porque revelan que aunque el pico de muertes está en los mayores de 60 años, con 69 casos, las personas menores y sin comorbilidad pueden contagiarse no solo de forma leve,incluso podrían fallecer.

¿Qué más dice?

· 60 de las 100 muertes tienen el tipo de contagio en estudio. Díaz, precisa que esto significa que muy probablemente los contagios estén asociados a circulación del virus en la comunidad.

· 33 de los casos tienen como fecha de diagnóstico y confirmación de muerte el mismo día. Al consultarle al Instituto Nacional de Salud si estos pacientes dieron positivo después de muertos, como pasó con los casos del taxista en Cartagena (caso no. 197), Cali (caso no. 619) y la niña de 3 años en Popayán (caso no. 1574), explicaron que “muchos de esos son casos que se detectaron antes pero el resultado llegó después de muertos”. No especificaron cuáles ni cuántos.

· De los 67 casos que fueron diagnosticados en una fecha distinta a su muerte pudimos conocer dónde estaban recibiendo atención antes de ser confirmados como fallecidos. La mayoría, 30 pacientes, estaban en el Hospital. Como Hospital UCI estaban 19 casos y 12 estaban en casa. El tipo de atención fue consultada el día inmediatamente anterior a la confirmación de la muerte del paciente. No pudimos conseguir reporte de 6 casos.

Explore la infografía para conocer qué nos dicen del virus los primeros 100 fallecidos por covid-19 en Colombia:

(Si no puede ver el gráfico de clic aquí)