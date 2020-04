Los recuperados, la esperanza en época de pandemia

“Me mandaron a la casa diciendo que a lo mejor era una cepa de dengue, zika o chikunguña, y yo estaba tranquilo hasta esa madrugada en la que me desperté porque casi no podía respirar”, dijo.

Ella y su mamá no tuvieron ni tos ni fiebre, y tampoco la certeza de su contagio. Como no presentaron otros síntomas, nunca les hicieron pruebas. Pero José, a sus 56 años y sin enfermedades previas, entró a las estadísticas de recuperados, que hasta ayer sumaban 133 casos en Antioquia (ver mapa).

A pesar de las señales no pensó que fuera covid-19. “El primer día tuve una irritación en el colon por un té que me tomé entonces pensé que había sido eso. Me preocupé unos días después cuando desaparecieron completamente los sentidos del gusto y el olfato. En esos días era lo mismo tomarme un vaso de agua que de aguardiente”, recordó Ana.

No hubo espacio para dudas: Ana tenía claro que su lugar estaba en Antioquia, junto a sus padres y su novio, así que en cuestión de horas compró un tiquete de regreso —a un precio sorpresivamente bajo—, empacó sus cosas y a las 6:00 a.m. del 17 de marzo se subió en un avión que hizo escala en Fort Lauderdale y que era ocupado por colombianos, en gran medida adultos mayores.

Ana se comunicó con una amiga que vivía en París y le preguntó por su experiencia de las últimas semanas: “Allá nos llevan como un mes de ventaja con el coronavirus y ella me empezó a contar que el Gobierno los había mandado a cuarentena y les había dicho que escogieran el lugar y la gente con la que pasarían los siguientes días”.

Toro, el vocero de la Dssa, explicó que no hay forma de acelerar el proceso de recuperación de los pacientes, pues no hay vacunas ni curas para la covid-19, la enfermedad causada por coronavirus (virus SARS-CoV-2). Por eso, indicó, se tratan los síntomas y la evolución de cada paciente depende de su organismo. “Así como hay gente a la que una gripa le dura tres días, hay otra a la que se le va en una semana o más. Y no hay nada que podamos hacer para que dure menos”, dijo.

Las personas contagiadas, informó la Dssa, seguramente han desarrollado anticuerpos par el virus, pero como no hay certeza, a todos se les recomienda seguir con los mismos protocolos generales: aislamiento, higiene de manos y elementos de contacto, etc. “Hasta ahora no hemos tenido reportes de re-contagios (recuperados que se vuelvan a contagiar) como pasó en China”, aclaró el funcionario.

José agradece la suerte que lo acompañó: no necesitó de respiradores mecánicos y ya está de nuevo en su casa, aunque sigue aislado y sin poder abrazar a su esposa e hijos. Sí, hijos, en plural. Ana tiene un hermano que vive en la misma casa y que, curiosamente, no ha sufrido ningún dolor extraño .

*Identidades protegidas por seguridad