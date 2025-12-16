x

Se adelantó el estreno de Fallout y su segunda temporada, ¿cuándo y dónde verla?

Fue una sorpresa ya que el estreno estaba programado para el miércoles 17 de diciembre y ahora será un día antes.

  Ella Purnell es una de las protagonistas de Fallout. FOTO Cortesía Prime Video
    Ella Purnell es una de las protagonistas de Fallout. FOTO Cortesía Prime Video
Colprensa
16 de diciembre de 2025
bookmark

Para sorpresa de sus seguidores y suscriptores, Prime Video adelantó el estreno de la segunda temporada de su serie Fallout, para este martes 16 de diciembre a las 9:00 de la noche.

Le puede interesar: Comienza el fin del mundo en la nueva temporada de Fallout

El anuncio se reveló en la Exosfera del Sphere en Las Vegas, dándole vida a un elemento del viaje de la temporada a New Vegas al transformar el Sphere en una especie de bola de nieve postapocalíptica, con los personajes favoritos de los fans de la serie: Lucy, Maximus y The Ghoul, además de sorprender con un gigantesco Deathclaw intentando atravesar la exosfera.

La tan esperada temporada de ocho episodios continuará con un estreno semanal de cada episodio hasta el final de temporada, que se transmitirá el 4 de febrero de 2026.

La nueva temporada retoma los acontecimientos posteriores al épico final de la primera temporada y llevará a la audiencia en un viaje por el yermo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas, con toda la atmósfera sesentera que caracteriza a esta producción.

Basada en una de las series de videojuegos más grandes de todos los tiempos, Fallout cuenta la historia de los que tienen y los que no tienen, en un mundo donde casi no queda nada por poseer. Doscientos años después del apocalipsis, los tranquilos habitantes de los refugios de lujo se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, gratamente extraño y sumamente violento que está esperando por ellos.

La serie retrata las secuelas de la Gran Guerra de 2077, un intercambio nuclear apocalíptico entre Estados Unidos y China. Una historia alternativa de la Tierra, donde los avances en tecnología nuclear, tras la Segunda Guerra Mundial condujeron al surgimiento de una sociedad retrofuturista y a una posterior guerra por los recursos.

La serie está protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner.

Hasta la fecha, la primera temporada de Fallout ha acumulado más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, posicionándose entre los tres títulos más vistos en la historia de la plataforma.

EL COLOMBIANO habló con Walton Goggins en la primera temporada, aquí en video su experiencia en esta serie.

