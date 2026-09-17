Cuatro integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército tras combates en Antioquia

Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo se entregaron voluntariamente a la justicia en zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, luego de la presión sostenida que el Ejército Nacional ha mantenido en la región mediante operaciones militares ofensivas.
La entrega se produjo ante unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en un procedimiento puesto en conocimiento de las autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos.
Según explicó el Ejército, esta comisión criminal venía ejerciendo control delictivo sobre los habitantes de la zona mediante extorsiones, amenazas, homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado, afectando las condiciones de seguridad de las comunidades. Ante la presencia y la acción permanente de las tropas en el territorio, los cuatro hombres tomaron la decisión de dejar las armas.