Colombia se retira de la Equal Rights Coalition, alianza internacional que protege los derechos LGBTIQ+

El Gobierno de Colombia decidió retirar al país de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional que reúne a Estados y organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.
La decisión fue comunicada este jueves 17 de septiembre por la Cancillería y tiene efectos inmediatos. Con la salida, Colombia también abandona la copresidencia de la organización que ejercía junto con España.
El Ministerio de Relaciones Exteriores notificó que “el Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”.