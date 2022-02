Tres artistas plasman en este histórico sector de Medellín sus dibujos a gran escala. Son realistas y coloridos. Arte callejero que encuentra

en el Centro.

Tres artistas dibujan en el suelo, con tizas y carbón, retratos que parecen estuvieran en papel impreso. Y no, es el asfalto convertido en lienzo.

Hay un gato, un perro y un Sagrado Corazón de Jesús. Los transeúntes que caminan por ahí merman el paso para no pisarlos. Los detallan con cuidado. Otros se toman selfies y unos más se inclinan para arrojar una moneda o un billete en unos tarros que hay a los lados, lo hacen como una manera de valorar el trabajo de Juan Rodríguez, Ricardo Toro y Fernando Vaquer, conocido como “Fernando Tiza”, los autores de estas obras de arte.

Hacer uno de estos dibujos, que miden un metro de alto por uno de ancho aproximadamente, tarda ocho horas. Los hacen a mano alzada. Primero el boceto y luego los detalles que le dan ese aspecto realista. Al mes utilizan alrededor de 12 cajas de tizas blancas y cinco de colores. Esas son sus herramientas de trabajo.

Artista integral

El venezolano Juan Rodríguez tiene 31 años y los últimos cuatro los ha dedicado a retratar en el piso rostros de personas y animales. Es un artista plástico empírico que además hace graffitis, tatuajes y pinta en lienzo.

“Me emociona mucho ver la reacción de la gente porque se les nota el asombro, eso me da muchos ánimos y me hace sentir que lo estoy haciendo bien, incluso una vez que estaba pintando en Bello una señora pasó y me dejó 50.000 pesos y apenas estaba empezando el dibujo”, recuerda Juan.

Esta técnica de arte italiana, conocida como madonnari, es efímera. Como son hechos con tiza se borran fácilmente con las pisadas o con la lluvia, aunque ellos los dejan dos o tres días, y los borran para pintar más. Podrían, sin embargo, durar hasta una semana. Se van deteriorando además de la gente que los pisa, por las carretas que transitan por esta histórica calle. Quedan para siempre solo en las fotos.