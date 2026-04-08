Bad Bunny en Tokio: el concierto del billón

Este 8 de abril Bad Bunny y Spotify estrenaron Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film, la película oficial del primer concierto del puertorriqueño en el continente asiático, que tuvo lugar en Tokio el 7 de marzo.

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Un concierto especial, pues esa noche el repertorio estuvo compuesto por las canciones que han superado el billón de reproducciones en Spotify. Cantó EoO, Efecto, Tití Me Preguntó, Yonaguni, MIA, BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL y DtMF.

En el escenario también estuvieron Los Sobrinos, la orquesta de jóvenes puertorriqueños que lo ha acompañado en este último álbum, y Los Pleneros de la Cresta, el grupo con el que grabó el tema Café con Ron.

Aunque son muchas más. Bad Bunny tiene 29 canciones que han superado el billón de reproducciones en esa plataforma. En la lista también se cuentan Moscow Mule, Me porto bonito, Neverita, Ojitos lindos, Dakiti, La canción, Qué pretendes, Diles, Te boté remix, entre otras.

El concierto fue grabado en el Tipstar Dome Chiba ante más de 2.300 personas, los mayores fans de Bad Bunny en Spotify en la región. La dirección estuvo a cargo de Stillz, colaborador creativo de Bad Bunny desde hace años, con quien ha grabado varios videos, entre esos Dakiti, 512 y Yonaguni.

El Billion Club Live intercala el concierto con imágenes de Bad Bunny recorriendo Tokio y hablando sobre lo que significa para él estar donde está y tener tantas canciones con tantísimas reproducciones.

“Cuando miro hacia atrás, veo todo lo que nos ha costado llegar aquí. Ha habido mucho sacrificio y mucho trabajo, pero se siente como enseñanzas, experiencia que me han traído hasta este momento”, dice Bad Bunny al empezar la película.

Este ha sido un año de celebraciones para Bad Bunny. En febrero celebró en los Grammy Anglo, donde consiguió tres galardones (Mejor Interpretación de Música Global, Mejor Álbum de Música Urbana y Álbum del Año, el premio más codiciado de todos).

Una semana después se presentó en el medio tiempo del Super Bowl y su show rompió récords con más de 4.000 millones de visualizaciones globales en 24 horas.

Todo esto mientras va girando por el mundo con el Debí Tirar Más Fotos World Tour, su sexta gira mundial, que vendió más de 2.6 millones de entradas en menos de una semana, algo nunca antes logrado por un artista latino. Con eso, Bad Bunny rompió su propio récord establecido en 2022, cuando se convirtió en el primer artista latino en alcanzar el No. 1 en la lista Year-End Boxscore Top Tours de Billboard tras generar 373,5 millones de dólares con la venta de 1,8 millones de entradas en 65 shows, con la gira de su sexto disco, Un Verano Sin Ti.

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En la película, Bad Bunny explica, en parte, la razón de su éxito. “Yo siempre he sido bien honesto con mis sentimientos dentro de mis canciones y yo siempre he confiado en que es esa honestidad la que ha hecho que mi música conecte, entonces eso es otra cosa que tampoco tiene idioma o... la honestidad... tu puedes sentir cuando alguien es genuino, no importa que idioma hable, lo puedes sentir”.