“El arte de expresar con el cuerpo lo que sale del alma”: así será Arenas, la obra de danza en homenaje a Rodrigo Arenas Betancourt

“Hay sentimientos que son difíciles de expresar con palabras, por lo que no queda otra alternativa que recurrir al cuerpo”. Al menos eso es lo que pretende demostrar el director Yanis Pikieris con el homenaje al recordado escultor de Fredonia, Antioquia, Rodrigo Arenas Betancourt, quien tras su muerte en 1995 dejó un legado cultural reflejado en obras como el Bolívar Cóndor, Prometeo encadenado, el Bolívar Desnudo, el Flautista, los Lanceros del Pantano de Vargas o esa imponente estatua que vemos en la plazoleta de La Alpujarra en Medellín, titulada el Monumento a la Raza.
