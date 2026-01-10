$!Así fue el último homenaje a Beatriz González en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá

Durante las actividades de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, y en medio de la ejecución del proyecto de restauración de los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, Bien de Interés Cultural, se le rindió el último homenaje a la maestra Beatriz González.

Todos estaban a la espera de la llegada de la maestra. Infortunadamente, a sus 93 años, sus problemas de salud le impidieron asistir a un homenaje que marcó el inicio de un proceso que unió el arte, el patrimonio y la política pública para resignificar los Columbarios, y la obra de la maestra ‘Auras Anónimas’ como un espacio que convirtió la ausencia en forma y la memoria en permanencia.

Un reconocimiento en vida a una de las creadoras más importantes del arte colombiano y latinoamericano, cuya obra ‘Auras Anónimas’ transformó el antiguo Cementerio de Pobres en un espacio de memoria, arte público y reflexión colectiva.