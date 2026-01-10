x

Así fue el último homenaje a Beatriz González en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá

El homenaje se realizó durante las actividades de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, en medio de la primera fase del proyecto de restauración de los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, cuando Beatriz González aún estaba con vida.

Colprensa
09 de enero de 2026
Durante las actividades de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, y en medio de la ejecución del proyecto de restauración de los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, Bien de Interés Cultural, se le rindió el último homenaje a la maestra Beatriz González.

Lea también: Murió Beatriz González, una de las grandes maestras del arte colombiano

Todos estaban a la espera de la llegada de la maestra. Infortunadamente, a sus 93 años, sus problemas de salud le impidieron asistir a un homenaje que marcó el inicio de un proceso que unió el arte, el patrimonio y la política pública para resignificar los Columbarios, y la obra de la maestra ‘Auras Anónimas’ como un espacio que convirtió la ausencia en forma y la memoria en permanencia.

Un reconocimiento en vida a una de las creadoras más importantes del arte colombiano y latinoamericano, cuya obra ‘Auras Anónimas’ transformó el antiguo Cementerio de Pobres en un espacio de memoria, arte público y reflexión colectiva.

Aquel día, se realizaron en acciones artísticas y participativas en los pasillos de los columbarios, con la proyección del archivo audiovisual de la maestra, lecturas sobre la investigación del Cementerio Central y su obra ‘Auras Anónimas’, la exhibición del documental Beatriz González, ‘¿Por qué llora si ya reí?’ de Diego García, y la presentación de los resultados de las activaciones ciudadanas impulsadas por el IDPC en torno al patrimonio y la memoria.

Este homenaje coincidió con la ejecución de la primera fase de restauración de los columbarios del Antiguo Cementerio de Pobres, declarados Bien de Interés Cultural del ámbito distrital.

El proyecto contempla el reforzamiento estructural, la consolidación arquitectónica y la renovación de la obra ‘Auras Anónimas’, mediante el reemplazo de las 8.957 lápidas originales por nuevas piezas fabricadas en materiales de mayor durabilidad y conservación.

La iniciativa fue formulada por el IDPC, viabilizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y aprobada por la Secretaría Distrital de Planeación — SDP, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 Bogotá Camina Segura.

Entérese de más: Medio siglo de arte de la maestra Beatriz González se expone en Medellín

Los columbarios, construidos entre 1936 y 1950, son parte del antiguo Cementerio de Pobres, un espacio que acogió durante más de un siglo a sectores populares de la ciudad. Su restauración permitirá resignificar este lugar como un parque de memoria, entendido como un espacio de contemplación y encuentro ciudadano.

