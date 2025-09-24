Una casa en el aire y una esférica creada por un antioqueño: arquitecturas poéticas en la Bienal de Bogotá

Por redes sociales, por videos, en fotos, muchos han compartido esa casa en el aire que está suspendida en Bogotá, que tiene raíces, que la sostiene una grúa y que en realidad es una obra de arte, una instalación artística que hace parte de la Bienal BOG25, uno de los eventos de arte y ciudad más importantes del país.
Esta obra se llama Arrancada de raíz, una intervención artística de Leandro Erlich, “que replica una típica casa de Chapinero, La Merced, Palermo, Quinta Camacho o Teusaquillo, conocidos barrios bogotanos, que se está presentando en la plazoleta del parque de Lourdes, ubicada en la carrera 13 con calle 63”, cuentan desde la Alcaldía de Bogotá.