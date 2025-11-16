Cierran mesas de elección presidencial en Chile para elegir al sucesor de Boric

Las mesas de votación de la elección presidencial en Chile comenzaron a cerrar este domingo a las 6:00 p. m., hora local chilena y se inició el conteo de votos para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, constató la AFP.
Pese a ser uno de los países más seguros del continente, la campaña estuvo dominada por el miedo ante el aumento del crimen, lo que propulsó a la extrema derecha y su plan de deportaciones masivas y combate frontal a la delincuencia. En estos comicios de voto obligatorio debían sufragar más de 15,6 millones de electores.
Jara, una comunista moderada que representa a una coalición de centro-izquierda, y Kast, jefe del Partido Republicano, figuran como favoritos.
Sin embargo, ninguno alcanzaría el apoyo suficiente para evitar un balotaje el 14 de diciembre, en el que finalmente se decidiría el sucesor del izquierdista Gabriel Boric.