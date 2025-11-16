Hombre señalado de violar a una niña menor de 14 años se entregó a la Policía en Necoclí

Un hombre señalado de abusar sexualmente de una niña menor de 14 años se entregó a la Policía este fin de semana en el municipio de Necoclí, subregión del Urabá antioqueño.
El sujeto de 38 años, identificado como José Miguel Álvarez, tenía encima una orden de captura y había sido incluido en el cartel de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia, una estrategia con la que las autoridades ofrecen recompensas de hasta $50 millones.
La Policía señaló que los hechos por los que era buscado Álvarez se remontan al pasado 10 de marzo de este año, cuando este hombre presuntamente habría abusado sexualmente de una menor de edad, aprovechándose de que estaba sola.